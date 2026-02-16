Il Leopardi torna alla vittoria, Boscoreale battuto 3-1 al Liguori

Dopo un periodo di difficoltà, il Leopardi è finalmente tornato a festeggiare una vittoria, battendo il Boscoreale per 3-1. La partita si è disputata sabato 14 febbraio nel primo pomeriggio, e ha segnato il primo successo casalingo dei padroni di casa dopo quasi due mesi: l’ultima vittoria risaliva infatti a dicembre.

Il racconto del match

Il match si è aperto con il vantaggio del Leopardi grazie a Rosbino, che ha sbloccato il risultato nei primi minuti. Nel corso del secondo tempo sono arrivate le altre marcature che hanno consolidato il successo: Molisso ha raddoppiato, mentre Vitiello ha fissato il punteggio sul 3-1 finale, garantendo ai suoi il pieno controllo della partita.

Il Boscoreale ha provato a reagire, ma la squadra ospite non è riuscita a impensierire seriamente la difesa del Leopardi, concedendo così una vittoria meritata ai padroni di casa.

Il successo rappresenta un’iniezione di fiducia per il Leopardi, che non vinceva da dicembre. Con questa prestazione convincente, la squadra rilancia le proprie ambizioni di accesso ai play-off, dimostrando di avere la capacità di riprendersi nei momenti decisivi della stagione.