Torre del Greco esempio virtuoso in Italia: sbloccati 2,6 milioni con i pagamenti puntuali

Prosegue il percorso virtuoso intrapreso dal Comune di Torre del Greco rispetto ai tempi di pagamento delle fatture commerciali: la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha infatti approvato, su proposta dell’assessore al bilancio Anna Fiore, una delibera relativa al venir meno dell’obbligo di iscrizione nel bilancio di previsione 2026/2028 del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Torre del Greco: esempio virtuoso nel pagamento delle fatture

Un obbligo del quale l’ente non è più gravato in quanto il Comune ha recuperato il ritardo dei pagamenti, distinguendosi per la puntualità e anzi riuscendo addirittura a saldare le fatture prima della scadenza prevista. Oggi, infatti, la media dei tempi di pagamento è pari a nove giorni di anticipo rispetto ai trenta consentiti dalla normativa in vigore, con un recupero di oltre 44 giorni rispetto al precedente ritardo medio. Nel dicembre 2023, infatti, il Comune impiegava mediamente 74 giorni per pagare le fatture; oggi le liquidazioni avvengono in media a 21 giorni dall’emissione.

“Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro che ha coinvolto l’intera amministrazione ed ha visto mettere in campo di una serie di azioni. I ritardi accumulati non erano legati a problemi di liquidità, piuttosto al depotenziamento della macchina amministrativa, a causa della forte carenza di personale e alla disorganizzazione interna. E su questo, come amministrazione, siamo intervenuti” – afferma l’assessore al bilancio Anna Fiore.

“Rispettare i tempi dei pagamenti delle fatture non solo è un dovere verso quei fornitori che lavorano per l’ente, ma è anche indice di un’amministrazione virtuosa, capace di liberare risorse da investire in servizi ed opere a beneficio della cittadinanza. In questa ottica, abbiamo già potuto restituire alla collettività 790mila euro. E con la delibera approvata dalla giunta, nel confermare la puntualità dei pagamenti da parte dell’ente, abbiamo potuto deliberare il venir meno dell’obbligo di accantonare risorse al fondo di garanzia debiti commerciali”.

“In più sarà possibile sbloccare oltre 2.600.000 euro con il Rendiconto 2025, risorse che verranno destinate a nuove opere e servizi per la comunità. Un risultato raggiunto grazie anche ad un lavoro di squadra, senza il quale non avremmo raggiunto l’obiettivo in così breve tempo, e che ha coinvolto i diversi responsabili di spesa, coordinati dal dirigente del settore finanziario, Giacomo Cacchione. Oggi possiamo essere orgogliosi del fatto che l’ente è considerato un esempio virtuoso a livello nazionale per il percorso compiuto”.