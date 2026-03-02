Quando Shakespeare parla al presente: Amleto 3.0 in scena a Torre del Greco

Andrà in scena il 21, 22, 28 e 29 marzo al “Teatro Buon Consiglio” di Torre del Greco lo spettacolo “Amleto 3.0“, diretto dal regista Pasquale Bello. Una rilettura contemporanea del celebre testo di William Shakespeare che prova a mettere in dialogo il grande classico con le inquietudini del presente, trasformando la tragedia in uno specchio della società iperconnessa di oggi.

“Amleto”: un classico che risuona ancora nel nostro tempo

Lo spettacolo nasce dalla volontà di restituire vitalità contemporanea a un’opera che continua a interrogare generazioni diverse: “L’idea di portare Amleto nel linguaggio del nostro tempo nasce dall’urgenza di rendere vivo un testo che, pur essendo stato scritto da William Shakespeare diversi secoli fa, parla in modo sorprendentemente diretto alle inquietudini di oggi“, spiega il regista e prof Bello.

Il progetto parte quindi dalla convinzione che i grandi classici non appartengano al passato, ma possano diventare strumenti per leggere il presente.

I social nel dispositivo drammaturgico

In “Amleto 3.0” la dimensione digitale entra direttamente nella costruzione scenica: “I social non sono solo un riferimento simbolico, ma un vero dispositivo drammaturgico. I personaggi sono costantemente osservati, quasi spiati. La corte/casa diventa uno spazio di controllo permanente, dove tutto può essere registrato, condiviso, manipolato– riflette il regista- è un modo per raccontare un mondo in cui l’identità è costruita per essere vista, ma raramente compresa“.

La corte shakespeariana si trasforma così in una realtà simile a quella contemporanea, dove l’identità è continuamente esposta allo sguardo degli altri.

Il dubbio come motore della messa in scena

Il lavoro registico si concentra sui nuclei tematici universali dell’opera: dubbio, solitudine, potere e ricerca della verità: “Non ho cambiato il significato, ma punto di vista” afferma il prof.

“Modernizzare non significa attualizzare forzatamente, ma dimostrare che quelle domande — “Chi sono?”, “Cosa è giusto fare?”, “Vale la pena agire?” — sono ancora le nostre.”

Tecnologia, luci e ritmo scenico più frammentato non diventano decorazione, ma strumenti per amplificare il senso di isolamento già presente nel testo originale.

L’ascolto reciproco al centro del lavoro scenico

Uno degli aspetti centrali del lavoro teatrale è la dimensione corale: “Abbiamo lavorato molto sull’ascolto reciproco: ogni attore non è mai isolato, ma parte di un sistema. La corte/casa è un organismo vivo, quasi un corpo unico“, spiega il regista.

In uno spettacolo che mette al centro l’incomunicabilità, la relazione tra gli interpreti diventa invece essenziale: solo attraverso un dialogo scenico costante è possibile rendere credibile la distanza emotiva che separa i personaggi.

Il legame con il Teatro Buon Consiglio

La scelta del “Teatro Buon Consiglio” non è casuale, ma profondamente legata alla storia personale del regista. Lo spazio scenico ha influenzato direttamente la costruzione dello spettacolo: “È un teatro che ho “calpestato” fin da piccolo: ne conosco l’odore del legno, la distanza tra palco e platea, il respiro della sala“, racconta Bello.

La dimensione raccolta della sala permette al pubblico di vivere l’esperienza da vicino, quasi immerso nella corte, rafforzando il contrasto tra vicinanza fisica e distanza emotiva.

Empatia contro la solitudine contemporanea

Lo spettacolo non si propone di offrire risposte definitive, ma di stimolare una presa di coscienza nello spettatore, invitandolo a interrogarsi sulle difficoltà comunicative e relazionali della contemporaneità.

“Spero che al pubblico resti una maggiore consapevolezza della solitudine che attraversa la nostra epoca. Non per scoraggiare, ma per creare empatia“, afferma il regista.

In un mondo dominato dagli schermi, il teatro torna così a essere uno spazio reale di incontro umano, dove condividere un’esperienza senza filtri.

Lo smarrimento di Amleto: Shakespeare dialoga con il nostro tempo

Se dovesse riassumere lo spettacolo in una sola parola, il prof Bello non ha dubbi: “Smarrimento, perché il nostro Amleto non è solo arrabbiato, ma perduto. È proprio questo aspetto che oggi lo rende così vicino a noi.“, conclude il regista.

“Amleto 3.0” è uno spettacolo che prova a dimostrare come Shakespeare continui, ancora oggi, a parlare direttamente al nostro tempo.