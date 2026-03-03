ORGOGLIO TORRESE/ Nicholas Raso porta il suo inedito “Karismatico” sul palco di Casa Sanremo

A soli quindici anni Nicholas Raso, giovane talento di Torre del Greco, ha presentato il suo brano inedito “Karismatico”: un sogno che prende forma sul palco di Casa Sanremo, portando energia e determinazione in uno dei luoghi simbolo della musica italiana legati al Festival.

“Karismatico”, un brano che racconta identità ed energia

Per il giovane artista torrese si è trattato di un momento importante del suo percorso musicale che, c’è da scommetterci, sarà lungo e promettente. Salire sul palco di Casa Sanremo rappresenta infatti una vetrina significativa per tanti artisti emergenti che scelgono di mettersi in gioco e far conoscere il proprio progetto artistico.

Il brano presentato il 26 febbraio da Nicholas Raso, 15enne di Torre del Greco, dal titolo “Karismatico”, rappresenta un primo passo nella costruzione della sua identità musicale. Il titolo richiama energia, presenza scenica e personalità, elementi che il giovane artista ha cercato di trasmettere durante la sua esibizione.

Non solo una canzone, dunque, ma anche il racconto di una passione coltivata con impegno e determinazione. Per un ragazzo della sua età, confrontarsi con un palco così importante significa trasformare l’entusiasmo e il talento in una concreta esperienza artistica.

Il talento giovane che parte da Torre del Greco

Dal Vesuvio alla città dei fiori: il passaggio da Torre del Greco a Casa Sanremo rappresenta un traguardo significativo per un artista così giovane. Un’esperienza che segna una tappa importante nel suo percorso e che testimonia la volontà di investire nel proprio sogno musicale.

Con lui, idealmente, sul palco è salita anche la sua città. Torre del Greco continua infatti a esprimere giovani talenti che provano a farsi strada nel panorama artistico nazionale, portando con sé entusiasmo, sacrificio e voglia di emergere.

Per Nicholas Raso, la partecipazione a Casa Sanremo rappresenta dunque non solo un’esibizione, ma un primo passo concreto verso il futuro della sua musica.