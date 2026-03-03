Torre del Greco, 21 nuove telecamere contro l’abbandono dei rifiuti sul Vesuvio

Nuove telecamere per contrastare lo sversamento illegale di rifiuti nelle aree del Vesuvio: nuovo passo dell’amministrazione comunale contro gli ecocriminali.

Telecamere contro i rifiuti a Torre del Greco

La giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato una delibera che prevede l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza comunale nelle zone della città che ricadono all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

L’intervento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Torre del Greco e l’Ente Parco. Obiettivo quello di contrastare l’abbandono illecito di rifiuti nei principali accessi alle aree protette del vulcano.

Ventuno occhi elettronici nei punti sensibili del territorio

Il progetto prevede l’installazione di ventuno telecamere grazie a un finanziamento di centomila euro stanziato dall’ente parco del Vesuvio. Nel dettaglio saranno posizionate quattordici telecamere di contesto e sette dispositivi dedicati alla lettura delle targhe dei veicoli.

Gli impianti verranno installati in alcune delle aree considerate più sensibili per il fenomeno degli sversamenti illegali: zona Camaldoli, via Pisani, via delle Margherite, via Montagnelle, via Pagliarelle, Resina Nuova, via Salzano, via Viuli, ancora via Pisani e Cappella degli Orefici.

Il lavoro dell’assessorato e la collaborazione con l’Ente Parco

A seguire l’iter che ha portato all’approvazione della delibera è stata l’assessore Laura Vitiello, recentemente delegata ai rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Il progetto è partito dall’individuazione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti nelle aree verdi e tutelate, un lavoro svolto in collaborazione con la polizia municipale. L’obiettivo dell’intervento è rafforzare il controllo del territorio e prevenire comportamenti illeciti in zone di particolare pregio ambientale e ricche di biodiversità.

Un ringraziamento per la collaborazione istituzionale è stato rivolto da parte dell’assessore Vitiello anche al presidente dell’ente parco Raffaele De Luca, oltre che agli uffici tecnici e amministrativi coinvolti nella progettazione e al corpo di polizia municipale per il lavoro svolto nelle fasi preliminari dell’iniziativa.