Torre del Greco eccelle al Campionato di Vela: 3 barche coralline nella Top 10 finale

Grande soddisfazione per il Circolo Nautico Torre del Greco e per l’intera città corallina con il posizionamento di ben tre barche nella Top 10 della classifica finale del campionato invernale di vela d’altura, che si è tenuto nel Golfo di Napoli.

Campionato Vela: 3 barche di Torre del Greco nella Top 10

Il Cicolo Nautico Torre del Greco piazza tre barche nella classifica finale della prestigiosa gara, apprestandosi ad ospitare, entro fine mese, il campionato nazionale d’area del Tirreno per la classe minialtura.

La vela continua ad essere protagonista delle iniziative sportive portate avanti dal sodalizio con sede sul molo di levante del porto torrese: merito innanzitutto dei tre equipaggi che hanno rappresentano il club all’ultimo campionato invernale di vela d’altura del Golfo di Napoli, conclusosi lo scorso fine settimana con due tappe durante le quali ancora una volta i colori del circolo torrese hanno saputo mettersi in evidenza.

A brillare è stato in particolare Pappiciotto che, con due secondi posti, è riuscito a risalire la china della graduatoria finale, chiudendo al quinto posto, non distante dal podio (i cui tre gradini sono stati occupati rispettivamente da Eurosia Pompa Pà, Pestifera e Lamù). Alle spalle della barca capitanata da Sergio Giusti, un altro scafo del Circolo Nautico Torre del Greco: si tratta di Portosalvo, alla sua prima apparizione nel campionato invernale, con timoniere il presidente Gianluigi Ascione. A completare la performance dei corallini, il decimo posto del giovanissimo equipaggio di Jeko 3, guidato da Valeria Auciello, che col terzo piazzamento conseguito nella prova conclusiva, ha saputo condurre l’imbarcazione che presentava a bordo l’età media tra le più basse in assoluto al decimo posto finale.

Per il Circolo Nautico Torre del Greco una bella soddisfazione, che precede una prova altrettanto impegnativa: a fine mese, dal 27 al 29 marzo, infatti il sodalizio torrese sarà chiamato ad ospitare il campionato nazionale d’area del Tirreno per la classe minialtura. Si tratta dell’ennesima prova di carattere nazionale che vedrà protagoniste le acque dell’area vesuviana, con rappresentanti provenienti di larga parte dell’Italia che si affronteranno con l’obiettivo di portare a casa il titolo tricolore.