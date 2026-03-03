Cuba, le politiche USA stanno strangolando la popolazione: a Torre una raccolta medicinali
Mar 03, 2026 - Giuseppe Mennella
Foto di Juan Cuba da Pixabay
Parte da Torre del Greco una raccolta di medicinali e forniture sanitarie destinata a Cuba. L’iniziativa è promossa da Potere al Popolo! Torre del Greco e prende il via da lunedì 2 marzo 2026 presso la Casa del Popolo Pezzentelle Rosse, situata in vico II Abolitomonte.
Farmaci per Cuba, raccolta aperta alla cittadinanza
L’obiettivo della raccolta è quello di inviare medicinali, materiali sanitari e forniture ospedaliere per sostenere il sistema sanitario cubano, che negli ultimi anni sta affrontando crescenti difficoltà di approvvigionamento.
L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini che intendono contribuire con donazioni di medicinali e materiali sanitari utili alle strutture ospedaliere dell’isola.
Il punto di raccolta sarà attivo presso la Casa del Popolo “Pezzentelle Rosse”, dove i volontari del movimento accoglieranno le donazioni secondo orari prestabiliti durante la settimana. Tutto il materiale raccolto sarà successivamente inviato a Cuba attraverso i canali di solidarietà internazionale che collaborano con l’iniziativa.
Le indicazioni per la consegna dei medicinali
Gli organizzatori invitano i cittadini a consegnare esclusivamente confezioni integre, non scadute e correttamente conservate. Non saranno accettati farmaci aperti o privi di confezione.
Per eventuali informazioni su dosaggi, equivalenti o reperibilità dei medicinali richiesti è possibile contattare direttamente Potere al Popolo! Torre del Greco attraverso i propri canali social o tramite email.
Ecco l’elenco completo dei medicinali che è possibile donare, sulla base delle indicazioni fornite dall’ambasciata cubana:
• Lisinopril 20mg compresse
• Metformina 500mg compresse
• Hidroclorotiazida 25mg compresse
• Captopril 25mg compresse
• Aldactone/Spirolang 25mg compresse
• Atenololo 100mg compresse
• Dinitrato di isosorbide (Cavarsin) 10mg compresse
• Clopidogrel 75mg compresse rivestite
• Eparina sodica (Calciparina/ Eparina Vister) 5000ul/m
• Meropenem 1gr
• Metildopa/Aldomet 250mg compresse
• Omeprazolo 20 mg compresse
• Verapamil (Isoptin o Verapamil Hexal) 80mg compresse
• Furosemide 40mg compressse
• Prednisolona sodio fosfato (Sintredius)
• Metilprednisolone dosaggio diverso in italia
• Midazolam 10mg x 2 ml
• Prednisolona 20 mg compresse
• Pentossifillina 400mg compresse
• Moxifloxacina 400mg compresse
• Dipirona / metamizolo sodico o metamizolo monoidrato 500mg compresse
• Alprazolam / Xanax 0.5mg compresse
• Azitromicina 200mg sospensione orale
• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 250mg/5ml sospensione orale
• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 500mg compresse
• Ciprofloxacina 250mg compresse
• Dipirona (metamizolo sodico o metamizolo monoidrato/novalgina)
• Propranololo 40mg compresse
• Paracetamolo 120mg/5ml soluzione orale
• Paracetamolo 500mg compresse
• Prednisolona (Deltacoltene) 0.5% collirio
• Prednisolona (Deltacoltene) 5mg compresse
• Sildenafil 50mg compresse rivestite
• Terbinafina 1% crema
• Secnidazolo 500mg compresse rivestite
• Vitamine gruppo B sciroppo
• Clobetasolo unguento
• Aciclovir compresse
• Baclofene 10mg compresse
• Tioridazina in Italia proibito?
• Sulfadiazina d’argento 1% crema
• Ácido fólico compresse
• Clotrimazol compresse 500mg
• Co-trimossazolo compresse
• Fumarato ferroso infantile 150 mg/5ml sospensione orale
• Ferro destrano (ferrodextrana) 50 mg x 1ml
• Oseltamivir 20 mg sospensione x 60ml
• Oseltamivir 75mg compresse
• Ossitocina 10 u x 1 ml x 1
• Vitamina A e D2 flacone 15ml
• Vitamina C 7mg x 15ml
• Vitamina D2 forte 100 000 ui/ml x 15ml
• Ceftriaxone 1gr
• Cefazolina 1gr polvere per inizezione / fiala
• Cloruro di sodio 0.9% x 500ml
• Gel per ultrasuoni
• Albumina umana 20% x 100ml
• Pentaglobin 50 mg/ml (immunoglobulina umana) 5% x 100ml (5gr)
• Salbutamolo per aerosol (Broncovaleas Ventolin) 100 mcg x 10 ml
• Azitromicina-D
• Bleomicina 15mg
• Capecitabina 500mg compresse
• Carboplatino 450mg
• Cisplatino 50mg
• Citosina arabinoside 500mg
• Clorambucile 2mg compresse
• Dacarbazina 200mg
• Daunoblastina EV 1FL 20MG+10ML
• Docetaxel (taxotere) 80mg/2ml
• Doxorubicina cloridrato 50mg
• Etoposide 100mg
• Fludarabina 50mg
• Fluorouracile (endovenosa) 500mg
• Gencitabina 1gr
• Idrossiurea (idrossicarbamide) 500mg
• Idarubicina 5mg
• Ifosfamida (holoxan) 1g
• Imatinib 400mg compresse
• Irinotecan cloridrato (triidrato) 100mg
• Asparaginasi 5000U
• Melfalan (Alkeran) 2mg compresse
• Mercaptopurina (Purinethol/Xaluprine) 50mg compresse
• Metotrexato
• Mitomicina-C
• Mitoxantrona (Onkotrona/novantrone)
• Oxaliplatino 100mg
• Paclitaxel 300mg
• Procarbazina (natulan) 50mg compresse
• Triossido di arsenico
• Vinblastina (velbe)
• Vincristina 1mg
ALTRE FORNITURE MEDICHE
• Trocar intravenoso plástico con alette 24 g
• Trocar intravenoso plástico con alette 26 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto(¿) 18 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 22 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 14 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 16 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 20 g
• Ago intraosseo No12
• Ago intraosseo No14
• Ago intraosseo No16
• Ago intraosseo No18
• Biopsia con trocar (truecut) 16 g x 16 cm
• Biopsia con trocar (truecut) 14 g x 16 cm
• Biopsia con trocar (truecut) P uso con pistola 18 g x 16 cm
EQUIPAGGIAMENTO
• Ecocardiogramma transesofageo (ETE) o Ecocardiografia transesofagea
• Sistema Ecografico ad Alta Risoluzione trasduttore Convex (o Curvilineo), lineare, transvaginale (endocavitario)
• Analizzatori chimici automatici
• Emogasanalizzatore con dosaggio del lattato o analizzatore di lattato ematico
• Complejo hematológico de cinco partes con conteo de reticulocitos
• Autoclave 225 Lt
• Autoclave 90 Lt
• Sega per autopsia
• Acceleratore lineare monoenergético
• Ventilatori neonatali ad alta frequenza
• Ventilatori pulmonari ad alte prestzioni per ospedali pediatrici
• Monitor cardiaco con presión invasiva, capnografía y gasto cariaco
• Máquina de anestesia adultos pediátricas
• Micrótomo
• Microscopio clínico