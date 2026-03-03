Cuba, le politiche USA stanno strangolando la popolazione: a Torre una raccolta medicinali

Parte da Torre del Greco una raccolta di medicinali e forniture sanitarie destinata a Cuba. L’iniziativa è promossa da Potere al Popolo! Torre del Greco e prende il via da lunedì 2 marzo 2026 presso la Casa del Popolo Pezzentelle Rosse, situata in vico II Abolitomonte.

Farmaci per Cuba, raccolta aperta alla cittadinanza

L’obiettivo della raccolta è quello di inviare medicinali, materiali sanitari e forniture ospedaliere per sostenere il sistema sanitario cubano, che negli ultimi anni sta affrontando crescenti difficoltà di approvvigionamento.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini che intendono contribuire con donazioni di medicinali e materiali sanitari utili alle strutture ospedaliere dell’isola.

Il punto di raccolta sarà attivo presso la Casa del Popolo “Pezzentelle Rosse”, dove i volontari del movimento accoglieranno le donazioni secondo orari prestabiliti durante la settimana. Tutto il materiale raccolto sarà successivamente inviato a Cuba attraverso i canali di solidarietà internazionale che collaborano con l’iniziativa.

Le indicazioni per la consegna dei medicinali

Gli organizzatori invitano i cittadini a consegnare esclusivamente confezioni integre, non scadute e correttamente conservate. Non saranno accettati farmaci aperti o privi di confezione.

Per eventuali informazioni su dosaggi, equivalenti o reperibilità dei medicinali richiesti è possibile contattare direttamente Potere al Popolo! Torre del Greco attraverso i propri canali social o tramite email.

Ecco l’elenco completo dei medicinali che è possibile donare, sulla base delle indicazioni fornite dall’ambasciata cubana:



• Lisinopril 20mg compresse

• Metformina 500mg compresse

• Hidroclorotiazida 25mg compresse

• Captopril 25mg compresse

• Aldactone/Spirolang 25mg compresse

• Atenololo 100mg compresse

• Dinitrato di isosorbide (Cavarsin) 10mg compresse

• Clopidogrel 75mg compresse rivestite

• Eparina sodica (Calciparina/ Eparina Vister) 5000ul/m

• Meropenem 1gr

• Metildopa/Aldomet 250mg compresse

• Omeprazolo 20 mg compresse

• Verapamil (Isoptin o Verapamil Hexal) 80mg compresse

• Furosemide 40mg compressse

• Prednisolona sodio fosfato (Sintredius)

• Metilprednisolone dosaggio diverso in italia

• Midazolam 10mg x 2 ml

• Prednisolona 20 mg compresse

• Pentossifillina 400mg compresse

• Moxifloxacina 400mg compresse

• Dipirona / metamizolo sodico o metamizolo monoidrato 500mg compresse

• Alprazolam / Xanax 0.5mg compresse

• Azitromicina 200mg sospensione orale

• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 250mg/5ml sospensione orale

• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 500mg compresse

• Ciprofloxacina 250mg compresse

• Dipirona (metamizolo sodico o metamizolo monoidrato/novalgina)

• Propranololo 40mg compresse

• Paracetamolo 120mg/5ml soluzione orale

• Paracetamolo 500mg compresse

• Prednisolona (Deltacoltene) 0.5% collirio

• Prednisolona (Deltacoltene) 5mg compresse

• Sildenafil 50mg compresse rivestite

• Terbinafina 1% crema

• Secnidazolo 500mg compresse rivestite

• Vitamine gruppo B sciroppo

• Clobetasolo unguento

• Aciclovir compresse

• Baclofene 10mg compresse

• Tioridazina in Italia proibito?

• Sulfadiazina d’argento 1% crema

• Ácido fólico compresse

• Clotrimazol compresse 500mg

• Co-trimossazolo compresse

• Fumarato ferroso infantile 150 mg/5ml sospensione orale

• Ferro destrano (ferrodextrana) 50 mg x 1ml

• Oseltamivir 20 mg sospensione x 60ml

• Oseltamivir 75mg compresse

• Ossitocina 10 u x 1 ml x 1

• Vitamina A e D2 flacone 15ml

• Vitamina C 7mg x 15ml

• Vitamina D2 forte 100 000 ui/ml x 15ml

• Ceftriaxone 1gr

• Cefazolina 1gr polvere per inizezione / fiala

• Cloruro di sodio 0.9% x 500ml

• Gel per ultrasuoni

• Albumina umana 20% x 100ml

• Pentaglobin 50 mg/ml (immunoglobulina umana) 5% x 100ml (5gr)

• Salbutamolo per aerosol (Broncovaleas Ventolin) 100 mcg x 10 ml

• Azitromicina-D

• Bleomicina 15mg

• Capecitabina 500mg compresse

• Carboplatino 450mg

• Cisplatino 50mg

• Citosina arabinoside 500mg

• Clorambucile 2mg compresse

• Dacarbazina 200mg

• Daunoblastina EV 1FL 20MG+10ML

• Docetaxel (taxotere) 80mg/2ml

• Doxorubicina cloridrato 50mg

• Etoposide 100mg

• Fludarabina 50mg

• Fluorouracile (endovenosa) 500mg

• Gencitabina 1gr

• Idrossiurea (idrossicarbamide) 500mg

• Idarubicina 5mg

• Ifosfamida (holoxan) 1g

• Imatinib 400mg compresse

• Irinotecan cloridrato (triidrato) 100mg

• Asparaginasi 5000U

• Melfalan (Alkeran) 2mg compresse

• Mercaptopurina (Purinethol/Xaluprine) 50mg compresse

• Metotrexato

• Mitomicina-C

• Mitoxantrona (Onkotrona/novantrone)

• Oxaliplatino 100mg

• Paclitaxel 300mg

• Procarbazina (natulan) 50mg compresse

• Triossido di arsenico

• Vinblastina (velbe)

• Vincristina 1mg

ALTRE FORNITURE MEDICHE

• Trocar intravenoso plástico con alette 24 g

• Trocar intravenoso plástico con alette 26 g

• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto(¿) 18 g

• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 22 g

• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 14 g

• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 16 g

• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 20 g

• Ago intraosseo No12

• Ago intraosseo No14

• Ago intraosseo No16

• Ago intraosseo No18

• Biopsia con trocar (truecut) 16 g x 16 cm

• Biopsia con trocar (truecut) 14 g x 16 cm

• Biopsia con trocar (truecut) P uso con pistola 18 g x 16 cm

EQUIPAGGIAMENTO

• Ecocardiogramma transesofageo (ETE) o Ecocardiografia transesofagea

• Sistema Ecografico ad Alta Risoluzione trasduttore Convex (o Curvilineo), lineare, transvaginale (endocavitario)

• Analizzatori chimici automatici

• Emogasanalizzatore con dosaggio del lattato o analizzatore di lattato ematico

• Complejo hematológico de cinco partes con conteo de reticulocitos

• Autoclave 225 Lt

• Autoclave 90 Lt

• Sega per autopsia

• Acceleratore lineare monoenergético

• Ventilatori neonatali ad alta frequenza

• Ventilatori pulmonari ad alte prestzioni per ospedali pediatrici

• Monitor cardiaco con presión invasiva, capnografía y gasto cariaco

• Máquina de anestesia adultos pediátricas

• Micrótomo

• Microscopio clínico