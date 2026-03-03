Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Cuba, le politiche USA stanno strangolando la popolazione: a Torre una raccolta medicinali

Mar 03, 2026 - Giuseppe Mennella

Foto di Juan Cuba da Pixabay

Parte da Torre del Greco una raccolta di medicinali e forniture sanitarie destinata a Cuba. L’iniziativa è promossa da Potere al Popolo! Torre del Greco e prende il via da lunedì 2 marzo 2026 presso la Casa del Popolo Pezzentelle Rosse, situata in vico II Abolitomonte.

Farmaci per Cuba, raccolta aperta alla cittadinanza

L’obiettivo della raccolta è quello di inviare medicinali, materiali sanitari e forniture ospedaliere per sostenere il sistema sanitario cubano, che negli ultimi anni sta affrontando crescenti difficoltà di approvvigionamento.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione dei cittadini che intendono contribuire con donazioni di medicinali e materiali sanitari utili alle strutture ospedaliere dell’isola.

Il punto di raccolta sarà attivo presso la Casa del Popolo “Pezzentelle Rosse”, dove i volontari del movimento accoglieranno le donazioni secondo orari prestabiliti durante la settimana. Tutto il materiale raccolto sarà successivamente inviato a Cuba attraverso i canali di solidarietà internazionale che collaborano con l’iniziativa.

Le indicazioni per la consegna dei medicinali

Gli organizzatori invitano i cittadini a consegnare esclusivamente confezioni integre, non scadute e correttamente conservate. Non saranno accettati farmaci aperti o privi di confezione.

Per eventuali informazioni su dosaggi, equivalenti o reperibilità dei medicinali richiesti è possibile contattare direttamente Potere al Popolo! Torre del Greco attraverso i propri canali social o tramite email.

Ecco l’elenco completo dei medicinali che è possibile donare, sulla base delle indicazioni fornite dall’ambasciata cubana:

• Lisinopril 20mg compresse
• Metformina 500mg compresse
• Hidroclorotiazida 25mg compresse
• Captopril 25mg compresse
• Aldactone/Spirolang 25mg compresse
• Atenololo 100mg compresse
• Dinitrato di isosorbide (Cavarsin) 10mg compresse
• Clopidogrel 75mg compresse rivestite
• Eparina sodica (Calciparina/ Eparina Vister) 5000ul/m
• Meropenem 1gr
• Metildopa/Aldomet 250mg compresse
• Omeprazolo 20 mg compresse
• Verapamil (Isoptin o Verapamil Hexal) 80mg compresse
• Furosemide 40mg compressse
• Prednisolona sodio fosfato (Sintredius)
• Metilprednisolone dosaggio diverso in italia
• Midazolam 10mg x 2 ml
• Prednisolona 20 mg compresse
• Pentossifillina 400mg compresse
• Moxifloxacina 400mg compresse
• Dipirona / metamizolo sodico o metamizolo monoidrato 500mg compresse
• Alprazolam / Xanax 0.5mg compresse
• Azitromicina 200mg sospensione orale
• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 250mg/5ml sospensione orale
• Cefalexina (Ceporex / Keforal) 500mg compresse
• Ciprofloxacina 250mg compresse
• Dipirona (metamizolo sodico o metamizolo monoidrato/novalgina)
• Propranololo 40mg compresse
• Paracetamolo 120mg/5ml soluzione orale
• Paracetamolo 500mg compresse
• Prednisolona (Deltacoltene) 0.5% collirio
• Prednisolona (Deltacoltene) 5mg compresse
• Sildenafil 50mg compresse rivestite
• Terbinafina 1% crema
• Secnidazolo 500mg compresse rivestite
• Vitamine gruppo B sciroppo
• Clobetasolo unguento
• Aciclovir compresse
• Baclofene 10mg compresse
• Tioridazina in Italia proibito?
• Sulfadiazina d’argento 1% crema
• Ácido fólico compresse
• Clotrimazol compresse 500mg
• Co-trimossazolo compresse
• Fumarato ferroso infantile 150 mg/5ml sospensione orale
• Ferro destrano (ferrodextrana) 50 mg x 1ml
• Oseltamivir 20 mg sospensione x 60ml
• Oseltamivir 75mg compresse
• Ossitocina 10 u x 1 ml x 1
• Vitamina A e D2 flacone 15ml
• Vitamina C 7mg x 15ml
• Vitamina D2 forte 100 000 ui/ml x 15ml
• Ceftriaxone 1gr
• Cefazolina 1gr polvere per inizezione / fiala
• Cloruro di sodio 0.9% x 500ml
• Gel per ultrasuoni
• Albumina umana 20% x 100ml
• Pentaglobin 50 mg/ml (immunoglobulina umana) 5% x 100ml (5gr)
• Salbutamolo per aerosol (Broncovaleas Ventolin) 100 mcg x 10 ml
• Azitromicina-D
• Bleomicina 15mg
• Capecitabina 500mg compresse
• Carboplatino 450mg
• Cisplatino 50mg
• Citosina arabinoside 500mg
• Clorambucile 2mg compresse
• Dacarbazina 200mg
• Daunoblastina EV 1FL 20MG+10ML
• Docetaxel (taxotere) 80mg/2ml
• Doxorubicina cloridrato 50mg
• Etoposide 100mg
• Fludarabina 50mg
• Fluorouracile (endovenosa) 500mg
• Gencitabina 1gr
• Idrossiurea (idrossicarbamide) 500mg
• Idarubicina 5mg
• Ifosfamida (holoxan) 1g
• Imatinib 400mg compresse
• Irinotecan cloridrato (triidrato) 100mg
• Asparaginasi 5000U
• Melfalan (Alkeran) 2mg compresse
• Mercaptopurina (Purinethol/Xaluprine) 50mg compresse
• Metotrexato
• Mitomicina-C
• Mitoxantrona (Onkotrona/novantrone)
• Oxaliplatino 100mg
• Paclitaxel 300mg
• Procarbazina (natulan) 50mg compresse
• Triossido di arsenico
• Vinblastina (velbe)
• Vincristina 1mg
ALTRE FORNITURE MEDICHE
• Trocar intravenoso plástico con alette 24 g
• Trocar intravenoso plástico con alette 26 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto(¿) 18 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 22 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 14 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 16 g
• Trocar intravenoso plástico con alette y puerto 20 g
• Ago intraosseo No12
• Ago intraosseo No14
• Ago intraosseo No16
• Ago intraosseo No18
• Biopsia con trocar (truecut) 16 g x 16 cm
• Biopsia con trocar (truecut) 14 g x 16 cm
• Biopsia con trocar (truecut) P uso con pistola 18 g x 16 cm
EQUIPAGGIAMENTO
• Ecocardiogramma transesofageo (ETE) o Ecocardiografia transesofagea
• Sistema Ecografico ad Alta Risoluzione trasduttore Convex (o Curvilineo), lineare, transvaginale (endocavitario)
• Analizzatori chimici automatici
• Emogasanalizzatore con dosaggio del lattato o analizzatore di lattato ematico
• Complejo hematológico de cinco partes con conteo de reticulocitos
• Autoclave 225 Lt
• Autoclave 90 Lt
• Sega per autopsia
• Acceleratore lineare monoenergético
• Ventilatori neonatali ad alta frequenza
• Ventilatori pulmonari ad alte prestzioni per ospedali pediatrici
• Monitor cardiaco con presión invasiva, capnografía y gasto cariaco
• Máquina de anestesia adultos pediátricas
• Micrótomo
• Microscopio clínico

Tag
Cubafarmaciraccolta
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano