In occasione della prossima Festa dei Quattro Altari, l’amministrazione comunale di Torre Del Greco guidata da Luigi Mennella ha annunciato i temi e le date per la presentazione dei bozzetti di altari e tappeti.

Festa dei Quattro Altari: il tema dell’edizione 2026

L‘edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari, è fissata dal 12 al 14 giugno. Il tema scelto per quest’anno è “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”.

I promotori spiegano che il tema “sintetizza il ruolo centrale del sacramento nella Chiesa, inteso non solo come momento liturgico, ma come forza trasformatrice dell’esistenza e motore per la costruzione di un mondo nuovo”.

Come è ulteriormente evidenziato, “negli orientamenti pastorali della Chiesa di Napoli, il tema dell’Eucarestia come ‘sorgente di cantiere’ si incarna in cinque ambiti portanti. L’Eucarestia non è solo un rito, ma il pane spezzato che abilita la comunità a farsi carico delle ferite della città”.

Le proposte da parte degli artisti sui bozzetti potranno ruotare su cinque temi:

Vocazione : scoperta del dono, “L’Eucarestia è la sorgente che rivela a ciascuno la propria chiamata”;

: scoperta del dono, “L’Eucarestia è la sorgente che rivela a ciascuno la propria chiamata”; Missione : dall’altare alla strada, “Il cantiere di speranza eucaristico spinge la Chiesa fuori dalle mura del tempio”;

: dall’altare alla strada, “Il cantiere di speranza eucaristico spinge la Chiesa fuori dalle mura del tempio”; Prossimità : farsi pane per l’altro, “L’Eucarestia educa alla ‘logica del dono’ e della condivisione con chi soffre”;

: farsi pane per l’altro, “L’Eucarestia educa alla ‘logica del dono’ e della condivisione con chi soffre”; Educazione : cantiere di coscienze, “L’Eucarestia è scuola di umanità che forma ‘artigiani di speranza’”;

: cantiere di coscienze, “L’Eucarestia è scuola di umanità che forma ‘artigiani di speranza’”; Corresponsabilità: lo stile del “noi”, “L’Eucarestia edifica la Chiesa come corpo unitario e sinodale”.

Per partecipare al bando è necessario ideare e realizzare un bozzetto originale he rappresenti su scale 1:25 l’altare e in scala 1:10 il “tappeto artistico, di cui si dispone la capacità di fattiva realizzazione in occasione della festa. Le domande vanno presentate entro le ore 15 di martedì 7 aprile attraverso pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it) o consegnata a mano all’ufficio protocollo di palazzo La Salle.

L’incontro con il decano

Il decano del tredicesimo decanato dell’Arcidiocesi di Napoli don Rosario Borrelli, ha disposto un momento con gli artisti che intendono candidarsi per la Festa dei Quattro Altari.

“L’incontro – spiegano i promotori – è volto ad offrire delucidazioni sulle tematiche religiosi che ispireranno le opere di quest’anno” ed è stato fissato per giovedì 12 marzo alle ore 15 a palazzo Baronale.