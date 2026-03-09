Torre del Greco protagonista alla Milano Fashion Week: corallo e cammeo incantano tutti

Torre del Greco protagonista alla Milano Fashion Week: l’azienda Aucella ha preso parte alla sfilata evento di Tod’s, durante l’evento di moda più atteso dell’anno, tra corallo e cammeo.

Alla Milano Fashion Week il corallo e il cammeo di Torre del Greco

L’evento non solo ha portato in passerella la nuova collezione Autunno/Inverno di Tod’s by Matteo Tamburini ma anche l’autentico ed esclusivo saper fare italiano. In passerella, accanto alle nuove creazioni, hanno trovato spazio anche le mani e le storie di artigiani e maestranze che custodiscono tradizioni secolari, compresi i cammei e i coralli di Torre del Greco.

Le creazioni della maison sono state arricchite dalla presenza di maestri artigiani provenienti da vari distretti produttivi, simbolo di una filiera che unisce tradizione, innovazione e identità culturale. L’Azienda Aucella ha partecipato con due maestri artigiani del laboratorio storico torrese, mostrando alcune fasi della lavorazione del corallo e del cammeo, che ancora oggi viene eseguita nel pieno rispetto della tradizione autentica.

Torre del Greco è un territorio riconosciuto a livello internazionale per questa arte raffinata tramandata di generazione in generazione e l’azienda Aucella da oltre un secolo si dedica a questa pregiata lavorazione. Le dimostrazioni dal vivo hanno mostrato al pubblico la complessità e la precisione necessarie per trasformare materiali naturali in vere opere d’arte, sottolineando il valore umano dietro ogni creazione.

“Ringraziamo per questa splendida possibilità la maison e il presidente Diego Della Valle, perché per noi è stata un’ottima occasione di mostrare il nostro artigianato, per far conoscere a quante più persone una tradizione dal lungo passato e con una storia affascinante alle spalle. Siamo immensamente orgogliosi di aver fatto parte di una corale di eccellenze artigianali con Tod’s che dell’artigianalità e del lusso sartoriale italiano ne ha reso tratto indistinguibile del Made in Italy nel mondo” – affermano Manuel e Vincenzo Aucella, oggi quarta generazione della storica azienda torrese.