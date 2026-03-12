Crollo a Corso Umberto, un’onorificenza per i soccorritori del 16 luglio 2023: salvarono 3 vite

Un’onorificenza al merito civile per gli uomini delle forze dell’ordine che per primi intervennero nel drammatico crollo del palazzo di corso Umberto I nel luglio del 2023.

È quanto deciso dalla giunta comunale di Torre del Greco con la delibera approvata il 10 marzo 2026. Il provvedimento riconosce il comportamento e il coraggio dimostrato dagli operatori che si trovarono ad affrontare le prime fasi dell’emergenza, quando parte dell’edificio al civico 59 crollò improvvisamente provocando feriti e una situazione di forte pericolo per residenti e soccorritori.

Era domenica 16 luglio, il crollo e i primi soccorsi

Il crollo avvenne il 16 luglio 2023 e rese necessario un immediato intervento di soccorso per assistere le persone rimaste coinvolte e mettere in sicurezza l’area. I primi operatori intervenuti si trovarono ad agire in condizioni estremamente difficili.

Alla nube di polvere sollevata dal cedimento dell’edificio si aggiunsero infatti ulteriori rischi legati alla fuoriuscita di gas dalle condotte danneggiate, alla presenza di cavi elettrici scoperti e alla possibilità di ulteriori cedimenti della struttura. Nonostante questo, gli agenti intervennero immediatamente per estrarre e soccorrere le persone rimaste sotto le macerie.

Secondo quanto riportato nell’atto approvato dalla giunta, il loro intervento fu determinante non solo per salvare vite, ma anche per offrire un segnale concreto di solidarietà e vicinanza alla comunità colpita dall’emergenza.

L’onorificenza agli operatori intervenuti

Con la delibera approvata dalla giunta è stato quindi stabilito di conferire l’onorificenza al merito civile agli agenti della polizia di Stato e ai militari dell’Arma dei carabinieri che parteciparono ai primi soccorsi.

Il riconoscimento riguarda gli operatori che, come evidenziato nel provvedimento, hanno dimostrato “spiccate qualità professionali ed eccellente determinazione operativa”, intervenendo con prontezza e senso del dovere in una situazione di grave pericolo.

Gli eroi in divisa del 16 luglio: ecco i nomi

La delibera comunale da atto dell’azione dei soccorritori, portata avanti con sprezzo del pericolo ed estrema professionalità in quella maledetta domenica mattina.

Impegno ed abnegazione che – si legge nel documento approvato in giunta – testimoniato dalla presenza sul posto di numerose testate giornalistiche locali e nazionali.

Tra i primissimi ad accorrere sul luogo del disastro ci fu proprio una troupe di Vesuviolive.it che potè testimoniare come, al fianco degli uomini in divisa, anche semplici cittadini non esitarono un solo istante ad accorrere per prestare braccia, attrezzi ed ogni tipo di aiuto morale e materiale ai residenti del civico 59 e del vico Pizza.

I nomi degli operatori presenti in servizio sono stati richiesti da Palazzo Baronale ai rispettivi organi competenti e – pertanto – riceveranno il riconoscimento al Merito Civile: