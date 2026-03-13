Al De Bottis si accende la Notte del Classico: Torre del Greco si prepara a un grande spettacolo di cultura

La lunga Notte del Liceo Classico si appresta ad accendere la primavera di Torre del Greco: l’evento trasformerà l’istituto in un vulcano di iniziative culturali e di spettacoli.

Notte Nazionale del Liceo Classico, il grande evento a Torre del Greco

Torre del Greco si prepara a vivere una serata speciale, di quelle capaci di trasformare una scuola in qualcosa di molto più grande: un luogo di incontro, di arte e di pensiero.

Il Liceo Classico “Gaetano De Bottis” si appresta infatti a ospitare la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, in programma venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 18:00 alle 24:00, un evento che, nello stesso momento, coinvolgerà centinaia di licei classici in tutta Italia e anche all’estero.

Notte Nazionale dei Licei Classici, alcuni momenti dell’edizione 2025

Un appuntamento ormai riconosciuto come uno dei momenti culturali più significativi del panorama scolastico nazionale, promosso con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per una sera le scuole si aprono alla città e diventano spazi vivi, attraversati da parole, musica, teatro e idee.

Il tema del 2026: l'”Homo sum” di Terenzio

Al centro dell’edizione 2026 c’è un tema antico quanto attuale: “Homo sum”, l’espressione di Terenzio che recita “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”.

Un invito potente a interrogarsi su cosa significhi davvero essere umani, sul valore dell’humanitas e sulla capacità della cultura classica di offrire strumenti per leggere il presente.

Un grande spettacolo culturale aperto alla città: sei ore non-stop

Quest’anno il De Bottis ha scelto di andare oltre il format tradizionale, immaginando la Notte del Classico come un vero e proprio spettacolo unitario, una produzione artistica completa che trasformerà l’istituto in una grande arena culturale aperta alla città: tutti sono invitati.

La locandina nazionale dell’edizione 2026

Non soltanto attività scolastiche, dunque, ma un progetto organico e ambizioso costruito attraverso il lavoro di studenti, studentesse e docenti, con la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo e della comunicazione che saranno svelati nelle prossime settimane ma che – c’è da giurarci – impreziosiranno la lunga maratona all’istituto di viale Dalla Chiesa.

La direzione artistica della serata sarà affidata a Sabrina Torello, che guiderà un percorso capace di intrecciare linguaggi diversi: teatro, musica, letture, performance e contenuti multimediali.

Sarà una vera non-stop artistica di sei ore, in cui la scuola cambierà volto, trasformandosi in una location di spettacolo e cultura capace di coinvolgere il pubblico e di superare l’immagine tradizionale dell’istituto scolastico.

Perché il senso più profondo di questa iniziativa è proprio questo: dimostrare che la scuola non è soltanto il luogo della didattica, ma può diventare un laboratorio vivo di creatività, confronto e partecipazione.

Una notte del liceo che guarda al passato ma parla al presente

La Notte del Liceo Classico non è soltanto una celebrazione della cultura antica. È, soprattutto, un modo per ricordare che le parole dei classici continuano a parlare al nostro tempo, aiutandoci a comprendere meglio il mondo che abitiamo.

In un’epoca veloce e spesso superficiale, la scelta di fermarsi per ascoltare un verso, assistere a una scena teatrale, riflettere su una frase scritta oltre duemila anni fa assume un valore rivoluzionario.

E proprio per questo la partecipazione della città rappresenta un elemento fondamentale: perché la scuola possa diventare davvero uno spazio condiviso, “di tutti”, aperto, capace di generare dialogo e consapevolezza.

Il 27 marzo, al De Bottis, la cultura classica tornerà a fare ciò che ha sempre fatto nei secoli: accendere domande, costruire ponti tra generazioni e ricordarci, ancora una volta, che essere umani significa prima di tutto non sentirsi estranei a nulla di ciò che riguarda l’uomo.