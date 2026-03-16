Il “Judo Nomad” Julien Brulard a Torre del Greco per una lezione speciale

Nella giornata di venerdì e sabato, l’Olimpic Center di Sandro Piccirillo a Torre del Greco ha ospitato il judoka francese Julien Brulard: un ospite di fama internazionale che ha scelto la città torrese per proseguire il suo progetto “The Judo Nomad”, che ha come obiettivo insegnare questo sport nelle palestre di tutto il mondo.

The Judo Nomad, un progetto molto ambizioso

Julien Brulard, judoka e coach del team di Vanuatu (Oceania), dopo aver visto saltare il suo obiettivo Olimpiadi di Tokyo causa Covid, ha deciso di girare il mondo dando vita ad un progetto molto ambizioso chiamato “The Judo Nomad”, puntando alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 e quelle di Brisbane 2032.

Il judoka Brulard con il maestro Sandro Piccirillo, al centro la consigliera Valentina Ascione

L’obiettivo principale del suo progetto sarà creare delle Judo Academies in paesi dove questo sport non è ancora popolare o poco sviluppato, oltre ad insegnare in paesi dove il judo è già importante come disciplina sportiva.

Fino ad adesso il judoka francese ha visitato 57 paesi e tra questi ha scelto anche l’Italia, e in particolare la città di Torre del Greco. Un motivo di grande orgoglio per la città torrese che ha potuto ospitare nella palestra Olimpic un ospite di così alto prestigio.

Ad accogliere Brulard, insieme al maestro Piccirillo patron del centro sportivo c’era la consigliera comunale con delega allo sport Valentina Ascione: “È un onore per noi ospitare Julien Brulard, un atleta che gira il mondo portando con sé i valori dello sport sano ed in particolare della nobile disciplina del judo. Penso che la città di Torre del Greco esca molto arricchita da questo incontro”.

Brulard ha indossato il suo judogi e ha trasmesso il suo amore per il judo ai ragazzi torresi, che sono stati molto felici di ricevere insegnamenti da un atleta che ha calcato tatami molto prestigiosi.