Strade chiuse per lavori, a Torre in arrivo le regole per aiutare i commercianti in difficoltà

Un regolamento per sostenere commercianti e artigiani penalizzati dalla chiusura al traffico delle strade interessate da opere pubbliche è allo studio dell’amministrazione Mennella.

Sostegno ai commercianti, Torre del Greco avrà un suo regolamento

È l’indirizzo approvato dalla giunta comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, nella seduta di martedì 17 marzo.

La delibera, proposta dall’assessore ai tributi Anna Fiore, punta a colmare un vuoto normativo e a introdurre strumenti concreti di sostegno per le attività economiche che si trovano ad operare in aree temporaneamente isolate a causa di cantieri pubblici.

Il provvedimento nasce anche alla luce dei lavori di riqualificazione in corso lungo via Litoranea, un intervento destinato a protrarsi per circa dodici mesi e che, come evidenziato nella delibera approvata dall’esecutivo cittadino, rischia di provocare disagi economici alle attività commerciali e artigianali presenti lungo il tratto interessato.

Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di incaricare il dirigente del servizio tributi di predisporre uno specifico regolamento che disciplini le agevolazioni per queste situazioni.

Le possibili misure in fase di studio

Le misure allo studio prevedono diversi possibili strumenti di sostegno. Tra questi l’esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone ricognitorio, l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità, la riduzione del 50% del tributo relativo al servizio rifiuti e la riduzione del 25% dell’Imu, quest’ultima applicabile esclusivamente nei casi in cui l’immobile sia di proprietà del commerciante o dell’artigiano che vi svolge l’attività.

“Come amministrazione comunale abbiamo deciso di venire incontro agli eventuali disagi arrecati ai titolari di attività che si trovino in condizioni di palese difficoltà a causa della chiusura al traffico di arterie interessate da opere pubbliche”, spiega l’assessore ai tributi Anna Fiore.

Criteri chiari e riutilizzabili, le parole dell’assessore Fiore

“Lo spunto è arrivato dopo le lamentele intercettate tra gli operatori di via Litoranea e, constatata la mancanza di uno specifico regolamento, ci è parso opportuno procedere ad una definizione complessiva della materia”.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di stabilire criteri chiari e applicabili anche in futuro, così da poter intervenire tempestivamente ogni volta che la realizzazione di opere pubbliche renda necessario limitare o sospendere il traffico in aree dove operano attività economiche.