Langella: “A Nola non si può continuare, mancano le infrastrutture”. Ma sulla Turris per ora non risponde

Giuseppe Langella torna al centro della scena del calcio campano. Il presidente del Nola figura infatti tra i quattro candidati, almeno per il momento, interessati a portare avanti il progetto calcistico a Torre del Greco e contribuire alla possibile rinascita della Turris, una prospettiva che inevitabilmente sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Nel frattempo, lo stesso Langella ha ribadito il suo addio al Nola, spiegando come alla base della decisione ci sia la mancanza di una reale sinergia con l’amministrazione comunale e con altre componenti del territorio. Parole che confermano una rottura ormai evidente dopo mesi di tensioni.

Sul possibile futuro legato alla Turris, però, il presidente preferisce mantenere il massimo riserbo: per il momento Langella non risponde alle domande sull’eventuale coinvolgimento nel progetto calcistico torrese

Le parole di Langella, sulla Turris se ne riparlerà solo a fine campionato

“Io ho dato tutto in questi tre anni a Nola, so che i tifosi sono affezionati e anche più di me. Però io ho fatto dei sacrifici anche quando ero contestato da loro per colpa delle voci legate al mio addio a fine anno. Questa però è una mia scelta, a Nola non si può continuare, non ci sono le infrastrutture e non si muove nulla. Do un consiglio ai tifosi, il calcio è questo purtroppo e loro dovranno pensare più all’amministrazione comunale, spingendo per la costruzione di infrastrutture per il bene della città. Io però i tifosi voglio ringraziarli”.

Contattato poi dalla nostra redazione per invitarlo nel salotto di Turris Live, il presidente per ora, ha rifiutato il nostro invito aggiungendo che per il bene della piazza di Nola non vuole rilasciare dichiarazioni su situazioni esterne a quelle bianconere. E del resto, tra cui la tematica Turris, se ne parlerà solo al termine dei vari campionati