Via Crucis a Portosalvo, la struggente processione del Venerdì Santo nella zona mare: il programma

Torna l’emozionante rievocazione a Portosalvo con la Via Crucis del Venerdì Santo: una preghiera che si trasforma in una vera rievocazione teatrale con i personaggi biblici nelle vie della zona mare.

Portosalvo, torna la Via Crucis del Venerdì Santo

La comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo accoglie il periodo pasquale con religioso raccoglimento ma con l’espressione esterna più intensa della passione e morte di Cristo: la Via Crucis.

Il percorso di Gesù dalla condanna a morte alla croce sarà rievocato tra le strade della zona mare in un suggestivo percorso con attori che reciteranno i ruoli tradizionali che i libri sacri hanno tramandato fino ai giorni nostri.

A capo del corteo ci sarà il parroco don Vincenzo Vitiello che già da alcuni anni ha scelto di riprendere una tradizione che nella zona mare ha radici profonde.

Il percorso della processione

La Via Crucis partirà dalla chiesa di Santa Maria di Portosalvo dopo la celebrazione dell’Adorazione della Croce. La partenza è prevista per le ore 20.30.

Il percorso vedrà la processione dirigersi verso la zona del Circolo Nautico, proprio sul porto di Torre del Greco. Le 15 stazioni si snoderanno sulla Spiaggia del Fronte fino alla zona delle Cento Fontane dove sarà simulata la crocifissione.

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Vesuviolive.it e sul canale YouTube VesuvioLiveTV per essere visibile anche da SmartTV. Una produzione della nostra testata che consentirà di seguire, in contemporanea, sia la via Crucis che la via Matris, altro evento tradizionale del Venerdì Santo che si svolgerà nelle stesse ore a Torre del Greco.