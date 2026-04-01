Parte “Aspettando la Festa Dei Quattro Altari”, l’iniziativa dedicata alle scuole nell’attesa della Festa Dei Quattro Altari 2026.

Il via agli incontri: le parole dell’assessore Sorrentino

L’iniziativa vede il coinvolgimento delle scuole ed è un auspicio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che, ancora una volta, chiede agli studenti e ai docenti di tutti gli istituti cittadini di Torre Del Greco di mettere in scena iniziative volte a valorizzare la storia della manifestazione.

Il 1° aprile si è svolto il primo incontro – confronto informativo nell’auditorium della Santissima Trinità presenti all’incontro: Mariateresa Sorrentino assessore alla pubblica istruzione, Valentina Sabbarese dipendente dell’ufficio Cultura dell’ente, Don Rosario Borrelli decano di Torre del Greco.

Ad aprire l’incontro l’assessore Sorrentino: “Anche quest’anno – ha detto dopo avere portato i saluti del sindaco Mennella, assente per altri impegni di carattere istituzionale – la Festa dei Quattro Altari parte con le scuole. Ancora una volta insomma l’amministrazione punta sui ragazzi, sui loro docenti e dirigenti, che rappresentano uno dei tesori più preziosi della nostra città. Già in passato abbiamo potuto ammirare performance di elevato valore e di assoluta bellezza. Siamo certi che anche quest’anno le scuole non deluderanno le nostre aspettative”.

Festa Dei Quattro Altari tema 2026: le parole di Don Borrelli

Don Rosario Borrelli ha invece affrontato il tema scelto per l’edizione 2026 dei Quattro Altari: “Eucaristia, sorgente di vita e cantiere di speranza”. Il decano ha inoltre spiegato il significato storico della festa: “Legata alla celebrazione del Corpus Domini otto giorni dopo quella di Napoli, quando si svolgeva di giovedì e non di domenica come avviene adesso. Per il secondo anno, inoltre, il giovedì della settimana nella quale è in programma la festa si svolgerà la processione eucaristica, momento che è stato reintrodotto dopo che nei decenni passati era stato di fatto cancellato a causa anche della perdita dell’identità religiosa della manifestazione”.