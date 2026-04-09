Rotary con BCP, RDR ed Ente Ville: tre giorni per formare i nuovi leader tra impresa e banca

Rotary è una delle più grandi organizzazioni di servizio al mondo, e il club di riferimento per Torre del Greco – Paesi vesuviani sarà impegnato in tre giornate: il 16, 17 e 18 aprile una serie di incontri permetteranno ai giovani universitari e neolaureati di formarsi nell’ambito della leadership, per trovarsi pronti quando si inseriranno nel mondo del lavoro.

“Ragazzi oggi, leader domani”

Attraverso questi tre incontri, si articolerà l’evento per formare i giovani su impresa, banca e bene pubblico, fornendo loro gli strumenti necessari per fare carriera in questi ambiti lavorativi. Il tema principale dell’evento sarà “costruire il futuro” negli ambienti dove viene plasmato: nelle aziende, banche e istituzioni.

Una serie di seminari che inizierà il 16 aprile con una visita alla RDR Società Benefit di Torre del Greco: il focus della giornata sarà su sostenibilità e organizzazione di un’impresa. Ad intervenire all’apertura di queste tre giornate sarà il presidente del Rotary Club Torre del Greco Pasquale Del Prete.

La seconda giornata si terrà alla BCP di Palazzo Vallelonga, dove verrà illustrato ai candidati come deve essere il rapporto di fiducia con le famiglie sul territorio.

Il 18 aprile si conclude l’evento Rotary con la visita alla bellissima Villa Campolieto per parlare di tutela del patrimonio sul territorio campano.

Ancora posti liberi per l’evento Rotary a Torre del Greco

Sono 20 i posti liberi per i partecipanti universitari e neolaureati che intendessero partecipare a questi incontri: basta inviare il curriculum entro il 10 aprile a segretariorctg.2526@gmail.com; i venti profili migliori potranno partecipare agli incontri sulla leadership finanziati da Rotary.