Mac3, apre il Museo Virtuale di Corallo e Cammeo: primi visitatori stranieri, l’ingresso è gratis

Il Museo Virtuale Corallo, Cammeo e Città di Torre del Greco apre ai visitatori con un calendario stabile ed orari definiti: a godere delle esposizioni un gruppo di studenti Erasmus in città.

Apre il Museo Corallo, Cammeo e Città

Era stato inaugurato lo scorso autunno in pompa magna tra istituzioni ed addetti ai lavori, poi una lunga fase gestatoria per l’affidamento della gestione che non ha dato i frutti sperati, con manifestazioni d’interesse redatte da Palazzo Baronale e rivelatesi infruttuose.

Dopo che la vicenda dei locali dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità in via Circumvallazione, tirati a nuovo e di fatto indisponibili a cittadini e turisti, era giunta anche all’attenzione del Consiglio Regionale della Campania con la vicenda esposta dal consigliere ed ex Ministro Gennaro Sangiuliano, il comune di Torre del Greco ha preso provvedimenti per un’opening “autogestito” e – forse è questa la vera buona notizia – gratuito per tutti i fruitori.

Come e quando visitare il Museo

La prima giornata di apertura ha visto la presenza del sindaco Luigi Mennella, del vicesindaco Michele Polese e dell’assessora al bilancio Anna Fiore.

Con essi, un folto gruppo di studenti stranieri che si trova in città, ospiti di famiglie locali nell’ambito del progetto Erasmus.

L’ingresso, al momento, è gratuito e su prenotazione: è possibile visitare il Mac3 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, solo di mattina dalle 9 alle 13.

Per prenotare la visita è necessario inviare un’email all’indirizzo museovirtuale@comune.torredelgreco.na.it .