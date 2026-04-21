Paura a Torre del Greco, due bambini investiti sulle strisce: stavano andando a scuola

Attimi di panico questa mattina a Torre del Greco dove due bambini sarebbero stati investiti sulle strisce pedonali, mentre si dirigevano verso la scuola Giampietro Romano.

Paura a Torre del Greco: bambini investiti all’entrata di scuola

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, i due piccoli studenti stavano per entrare a scuola quando, nell’attraversare la strada, sarebbero stati travolti da uno scooter guidato da una donna. L’impatto violento avrebbe scaraventato i bambini sull’asfalto, tra le urla di genitori, docenti e allievi.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 che hanno fornito i primi soccorsi ai feriti per poi trasferirli presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Qui sarebbero stati medicati ma, per fortuna, avrebbero entrambi riportato soltanto lievi ferite.

Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia. Saranno le indagini a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Intanto la donna che era alla guida dello scooter, che non ha riportato ferite, è stata denunciata.