Vincenzo trovato morto a 20 anni: era scomparso da un mese dopo un’uscita con gli amici

Sarebbe stato ritrovato morto Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta), scomparso circa un mese fa.

Scomparso a San Castrese: Vincenzo ritrovato morto a 20 anni

“Purtroppo è stato ritrovato il corpo di Vincenzo Iannitti. Non abbiamo parole…una giovane vita spezzata così. Speriamo si faccia chiarezza sulle cause della morte. Esprimiamo la nostra vicinanza ai suoi parenti ed amici in questo momento di dolore atroce. Ciao Vincenzo” – si legge nella nota di Penelope Campania ODV.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato rinvenuto all’interno di un locale interrato di un’abitazione in corso di ristrutturazione, situato a San Castrese, a pochi passi dalla piazza centrale. Secondo i primi riscontri, stando a quanto rende noto l’Ansa, si tratterebbe proprio del corpo del 20enne scomparso lo scorso 18 marzo, quando era uscito con gli amici senza fare più rientro a casa.

Stando alle prime indiscrezioni, il cadavere sarebbe stato avvolto nella plastica. Al momento è stato fermato un sospettato e portato in caserma per l’interrogatorio di rito. Gli inquirenti non escludono la pista di un possibile omicidio.

Intanto la notizia è circolata in paese scatenando reazioni di dolore e sgomento. La comunità aveva sperato fino alla fine di poter riabbracciare il ragazzo, pregando e sperando per oltre un mese. La scorsa domenica era stata organizzata anche una fiaccolata per invocare il ritorno di Vincenzo.