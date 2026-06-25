Lavori in Litoranea, residenti e commercianti al Comune: “Ostaggi del caos. Vogliamo rispetto”

Un appello al Comune di Torre del Greco affinché si faccia qualcosa per limitare i disagi a commercianti e residenti della Litoranea. La nota è stata inviata questa mattina dall’Associazione “Per il Rilancio di Torre del Greco”, a firma del Presidente Ing. Carlo Ceglia.

Lavori in Litoranea: la nota inviata al Comune di Torre del Greco

Nella nota si evidenziano le premesse e le diverse problematiche che hanno spinto a rivolgersi a Palazzo Baronale. Nel documento si legge che “da diverso tempo sul tratto della Via Litoranea insiste un cantiere che sta determinando una situazione ormai insostenibile per i residenti e per le attività commerciali della zona”. In particolare, secondo lo scrivente, “le tempistiche e le modalità di esecuzione di tali lavori stanno paralizzando la viabilità ordinaria” e che “tale situazione è aggravata dal periodo estivo, durante il quale arrivano sul litorale diversi avventori diretti agli stabilimenti balneari presenti”.

“In aggiunta a ciò, le recenti operazioni di manutenzione del verde pubblico sono state programmate e gestite in modo inadeguato (eseguite negli orari di punta / senza adeguata regolamentazione del traffico)” in modo tale che la “combinazione di fattori ha generato gravissimi ingorghi, bloccando la circolazione e rendendo estremamente difficoltoso l’accesso ai residenti e ai clienti delle attività commerciali, con conseguente ed evidente danno economico”.

L’associazione dunque, rivolgendosi al sindaco Luigi Mennella e agli organi competenti, chiede di intervenire “con la massima urgenza” al fine di:

Verificare il rispetto delle tempistiche e dei cronoprogrammi di cantiere riguardanti i

lavori sulla Litoranea, imponendo misure per ridurre l’impatto su residenti e

commercianti; Rimodulare gli orari e le modalità degli interventi di manutenzione del verde, evitando le

fasce orarie di maggiore tra ico veicolare per scongiurare ulteriori paralisi viabilistiche; Predisporre un piano di viabilità alternativa e un’adeguata presenza di agenti della

Polizia Locale nelle ore critiche, al fine di fluidificare il tra ico e garantire la sicurezza,

tenendo presente le necessità dei residenti e degli imprenditori del luogo.

L’Ingegner Carlo Ceglia sottolinea: “Non siamo affatto contrari alle opere di ammodernamento o alla cura del verde, che riteniamo anzi necessarie. Ma è inaccettabile bloccare le arterie stradali principali negli orari di massima affluenza, lasciando residenti e commercianti ostaggi del caos. Con la nota inviata al Comune chiediamo rispetto per chi lavora e vive sul territorio, sollecitando il Sindaco e gli assessori competenti a rimodulare subito gli orari dei cantieri, velocizzare i lavori e migliorare la pianificazione dei servizi pubblici”.

L’associazione precisa inoltre che “Il restringimento della carreggiata e le difficoltà d’accesso ai negozi hanno provocato un drastico calo delle vendite per gli esercenti e continue odissee quotidiane per i residenti nel raggiungere le proprie abitazioni. A dare il “colpo di grazia” alla viabilità già compromessa sono stati i recenti interventi di cura del verde e potatura, programmati nelle fasce orarie di punta. Il risultato è stato la paralisi del traffico, con code e ingorghi che hanno bloccato l’intera arteria costiera e le vie limitrofe“.

Il comunicato si chiude così: “Se non arriveranno risposte concrete e modifiche immediate alla gestione della viabilità, l’associazione è pronta a sostenere e promuovere più dure forme di mobilitazione a tutela dei diritti dei cittadini e degli esercenti della Litoranea”.