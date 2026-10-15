Una scuola capace di andare oltre i confini geografici e culturali, aperta al dialogo, all’innovazione e alla condivisione di esperienze: è questo il messaggio al centro di “Beyond Borders”, l’iniziativa che si è svolta mercoledì 14 ottobre 2026, dalle 9:30 alle 12:00, presso la Sala Multi-Eventi dell’ICS “De Nicola Sasso” di Torre del Greco, nell’ambito della decima edizione degli Erasmus Days.

Programmi Erasmus+ ed eTwinning: nuove occasioni di confronto e condivisione per la scuola

L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività dell’Istituto guidato dalla dirigente scolastica, prof.ssa Alessandra Tallarico, è stato dedicato alla condivisione e alla disseminazione delle esperienze e delle buone pratiche realizzate attraverso i programmi europei Erasmus+ ed eTwinning. A curare l’organizzazione dell’evento è il prof. Giulio Palumbo, impegnato nella promozione delle opportunità offerte dalla dimensione europea dell’istruzione.

Confronto tra realtà scolastiche e nuove prospettive educative

Il titolo “Beyond Borders” racchiude il significato dell’iniziativa: superare non soltanto le distanze geografiche, ma anche le barriere culturali favorendo il confronto con altre realtà scolastiche e l’apertura verso nuove prospettive educative.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per dare visibilità alle opportunità che i programmi europei mettono a disposizione di studenti e docenti.

Inclusione, sostenibilità e innovazione al centro dei percorsi formativi europei

Protagonisti dell’incontro sono stati gli studenti, chiamati a condividere le esperienze maturate attraverso i progetti europei. Il confronto con coetanei di altri Paesi e la partecipazione a percorsi di collaborazione internazionale rappresentano, infatti, occasioni concrete per sviluppare competenze linguistiche, relazionali e digitali.

Attraverso eTwinning ed Erasmus+, la scuola può ampliare i propri orizzonti, sperimentare nuove metodologie didattiche e affrontare temi centrali per il futuro, come l’inclusione, sostenibilità e innovazione.

Cooperazione internazionale e formazione: il contributo dell’Ambasciatrice Erasmus+ Scuola

A impreziosire l’iniziativa è stata la partecipazione della prof.ssa Alessandra Gravina, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola, ospite speciale dell’incontro. La sua presenza ha offerto un’importante occasione di confronto sul ruolo dei programmi europei e nella costruzione di una dimensione educativa sempre più aperta alla cooperazione internazionale.

Il dialogo con una figura impegnata nella diffusione delle opportunità Erasmus+ ha contribuito a valorizzare il lavoro svolto dalle scuole e a stimolare docenti e studenti a guardare con interesse alle possibilità di formazione offerte dall’Europa.

L’ICS “De Nicola Sasso” guarda al futuro con nuove mobilità in Spagna e scambi con Atene

Nel corso dell’iniziativa è stato possibile valorizzare anche il percorso europeo dell’ICS “De Nicola Sasso”, che comprende la realizzazione di un progetto Erasmus+ KA122-SCH, il conseguimento del Quality Label eTwinning e l’ottenimento dell’Accreditamento Erasmus+ KA120-SCH.

Tra le prospettive future figurano le mobilità in uscita verso la Spagna, rivolte ad alunni e personale scolastico, e l’accoglienza di docenti e studenti provenienti da Atene, per consolidare ulteriormente le relazioni con altre realtà educative europee.

Gli Erasmus Days promuovono una scuola aperta al mondo e a nuove collaborazioni

Con “Beyond Borders”, l’ICS “De Nicola Sasso” ha rinnovato il proprio impegno nella promozione di una scuola aperta al confronto e capace di trasformare le opportunità europee in occasioni concrete di apprendimento e crescita.

Gli Erasmus Days diventano così un momento per condividere risultati e rafforzare le collaborazioni nella consapevolezza che l’educazione non si esaurisce tra le mura scolastiche, ma si arricchisce attraverso l’incontro con gli altri. Andare oltre i confini significa offrire alle nuove generazioni strumenti e possibilità per comprendere il mondo e partecipare attivamente alla sua costruzione.