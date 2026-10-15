Incidente a Torre del Greco nella notte, i feriti sono 3: gravi lesioni per una donna

Un grave incidente si è verificato nella notte a Torre del Greco, tra corso Avezzana e via Circumvallazione, provocando il ferimento di tre persone.

Incidente a Torre del Greco, tre feriti: una donna è grave

Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 1:30 a seguito dello scontro tra due auto, in prossimità dell’incrocio. Una vettura di grossa cilindrata si sarebbe ribaltata finendo sul marciapiedi mentre l’altra, un’utilitaria, avrebbe riportato danni alla parte anteriore, con il parabrezza distrutto.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbero tre le persone rimaste ferite nel sinistro. Tra queste una donna di 77 anni che avrebbe riportato gravi lesioni ma, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. I feriti sarebbero stati soccorsi dai sanitari del 118 accorsi sul posto per poi essere trasferiti tra l’Ospedale del Mare e il Maresca di Torre del Greco.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Secondo una prima ipotesi, non si esclude che lo scontro tra le auto coinvolte possa essere stato causato dall’alta velocità e da una eventuale mancata precedenza.