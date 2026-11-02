Sanità a Torre del Greco, in villa comunale Ciaravolo nascerà la Casa di Comunità: ecco che cos’è

Una Casa di Comunità, una nuova struttura sanitaria per rafforzare i servizi di assistenza sul territorio e avvicinare le cure ai cittadini: Torre del Greco si prepara ad accoglierla nell’immobile di proprietà dell’Asl Napoli 3 Sud situato in via Madonna del Principio, già utilizzato in passato come ospedale (prima della costruzione dell’attuale presidio di via Montedoro) poi come edificio scolastico e con ingresso anche nella zona della villa comunale Ciaravolo.

La realizzazione del presidio compie un passo avanti dopo il voto favorevole del consiglio comunale dello scorso 27 ottobre, che ha approvato la delibera relativa al protocollo d’intesa tra il Comune e l’azienda sanitaria. La sottoscrizione dell’accordo è prevista nei prossimi giorni.

L’ex scuola diventerà una struttura sanitaria

Il protocollo sarà firmato dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo. Le due istituzioni hanno manifestato la volontà di “collaborare attivamente per il potenziamento dei servizi di assistenza primaria sul territorio comunale”, individuando nell’edificio di via Madonna del Principio la sede della futura Casa di comunità.

L’intervento richiede anche un passaggio di natura urbanistica. Come specificato nella delibera, l’immobile risulta attualmente classificato dallo strumento urbanistico comunale come edificio destinato a istituzione e attrezzature scolastiche.

Per renderne possibile la riconversione sarà quindi necessario modificare la destinazione d’uso, passando da struttura scolastica a struttura sanitaria e attrezzatura sanitaria pubblica. Un cambiamento che, come precisato nell’atto, configura una variante allo strumento urbanistico generale vigente.

Il voto dell’assise cittadina ha dunque approvato il percorso che porterà alla firma del protocollo e alla successiva rifunzionalizzazione dell’immobile, con i necessari interventi di adeguamento edilizio per la nuova destinazione.

Un aspetto importante riguarda anche i costi dell’accordo: la stipula del protocollo d’intesa non comporterà alcun onere economico a carico del Comune di Torre del Greco.

Cosa sono le Case di comunità e quali servizi offrono

Le Case di comunità sono presidi sanitari territoriali pensati per avvicinare l’assistenza ai cittadini, riducendo la necessità di rivolgersi agli ospedali per prestazioni che possono essere erogate sul territorio. Rappresentano uno dei principali strumenti della riorganizzazione della sanità pubblica prevista dal PNRR e dal decreto ministeriale 77 del 2022.

Al loro interno operano diverse figure professionali, tra cui medici di medicina generale, pediatri, infermieri e altri specialisti, in un modello di assistenza integrata che punta a seguire le persone soprattutto nella gestione delle patologie croniche e dei bisogni sanitari che non richiedono un ricovero ospedaliero.

Tra i servizi che possono essere presenti figurano visite mediche e infermieristiche, assistenza di primo livello, attività di prevenzione, diagnostica di base, presa in carico dei pazienti fragili e orientamento verso i servizi sanitari e sociosanitari. Le Case di comunità possono inoltre offrire un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza e non sa a quale struttura rivolgersi.

L’obiettivo è costruire una sanità più vicina, accessibile e capace di rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione, alleggerendo al tempo stesso la pressione sui pronto soccorso e sulle strutture ospedaliere.

Un nuovo presidio per la città

La futura Casa di comunità di via Madonna del Principio rappresenta quindi un’opportunità per rafforzare la rete dell’assistenza sanitaria a Torre del Greco, recuperando e destinando a una funzione pubblica un immobile già appartenente al patrimonio dell’azienda sanitaria.

Il prossimo passaggio sarà la firma dell’intesa tra Comune e Asl Napoli 3 Sud, cui dovranno seguire gli adempimenti urbanistici e gli interventi necessari per rendere la struttura idonea ad accogliere i nuovi servizi.