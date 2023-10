Disturbi intestinali: l’importanza del regime alimentare

I disturbi intestinali sono molto comuni nella popolazione e possono interessare persone di qualsiasi età, dai bambini più piccoli alle persone più anziane. Si tratta di manifestazioni piuttosto fastidiose, anche se di norma non possono essere considerate particolarmente gravi, se non in qualche specifica situazione.

I disturbi di riscontro più comune sono dolori addominali più o meno intensi, distensione addominale (popolarmente nota come pancia gonfia), stitichezza, diarrea, alternanza di stitichezza e diarrea, meteorismo, flatulenza ecc.

Si tratta di sintomi e segni la cui insorgenza può avere svariate cause e che vengono trattati attraverso diversi approcci: farmaci, assunzione di fermenti lattici per diarrea, aggiustamento del regime alimentare ecc.

Ovviamente, non trattandosi di patologie, ma di manifestazioni a esse correlate, oltre al trattamento sintomatico è necessario intervenire curando la malattia sottostante.

Quali sono le malattie più comuni alla base dei disturbi intestinali?

I segni e sintomi sopradescritti sono molto generici e possono essere causati da moltissime condizioni patologiche. La maggior parte di queste sono relative all’apparato gastrointestinale, anche se possono esserci altre cause. Fra le malattie più comuni che provocano i disturbi intestinali si ricordano principalmente la sindrome dell’intestino irritabile, le malattie infiammatorie croniche intestinali, la diverticolite e la diverticolosi del colon, le intolleranze alimentari (come per esempio l’intolleranza al lattosio), la celiachia, la gastrite, la gastroenterite ecc.

Non è infrequente inoltre che alla base di disturbi intestinali vi siano situazioni di forte stress e ansia, due condizioni di malessere psicologico che possono alterare la motilità intestinale causando diarrea, stitichezza e digestione difficoltosa.

Disturbi intestinali: il ruolo dell’alimentazione

L’alimentazione ha un ruolo fondamentale nei disturbi intestinali, ricordiamo infatti che fra le varie funzioni dell’intestino c’è quella di assorbimento dei vari nutrienti contenuti nei cibi. Per inciso, questo organo svolge anche una funzione protettiva dai microrganismi patogeni e ha un ruolo importante a livello di difese immunitarie.

È noto che un’alimentazione scorretta, frettolosa e non equilibrata sia la principale responsabile di disturbi che interessano il tratto intestinale.

È innanzitutto fondamentale seguire un regime alimentare equilibrato che garantisca quotidianamente il corretto apporto di macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e micronutrienti (vitamine, sali minerali ecc.). Una dieta corretta deve essere varia e apportare un giusto quantitativo di fibre alimentari. Queste ultime possono prevenire o comunque alleviare diversi disturbi intestinali, principalmente la stitichezza.

Ovviamente è necessario evitare non soltanto i cosiddetti “cibi spazzatura”, ma anche, in specifici casi, quegli alimenti che, pur non essendo controindicati in generale, scatenano reazioni da intolleranza (per esempio il latte e i latticini in chi soffre di intolleranza al lattosio).

Fondamentale è anche una corretta idratazione. Ciò facilita il transito delle feci riducendo le probabilità di andare incontro a stitichezza.

Di notevole aiuto può essere anche l’assunzione di fermenti lattici probiotici, sia attraverso prodotti specifici, sia attraverso alimenti che li contengono. Si tratta di “batteri buoni” che contribuiscono a mantenere o a ripristinare il corretto equilibrio del microbiota intestinale. Possono essere particolarmente utili nel corso di vari disturbi intestinali e anche quando si intraprende una terapia a base di antibiotici.

Infine, i soggetti più sensibili dovrebbero evitare di consumare troppo frequentemente bevande e cibi che possono causare irritazione al tratto intestinale: piatti eccessivamente piccanti o troppo elaborati, bevande gassate, alcolici e superalcolici, bevande contenenti caffeina ecc.