I maturandi 2024 si avvicinano a grandi passi all’esame di Stato, che inizierà domani 19 giugno 2024. La Campania è stata una delle regioni con la maggior percentuale di ammessi all’ultimo step che precede il tanto agognato diploma: ben il 96.8% degli studenti, infatti, parteciperà alle prove finali. Per il 3,2% di loro, appuntamento all’anno prossimo.

Esami di maturità 2024, Campania tra le regioni con più ammessi in Italia

Solo Molise (98,2%), Basilicata (97,2%) e Veneto (96,9%) hanno fatto meglio a livello didattico dei campani. La Sardegna è stata invece la regione più severa: ‘solo’ il 92,6% dei liceali è stato infatti ammesso agli esami. In generale, l’Italia ha mantenuto una media del 96,4% di ammissioni, a fronte di un 3,6% di bocciati.

Esame di maturità 2024, ammessi e non ammessi divisi per regione

MOLISE ammessi 98,2 % – non ammessi 1,8 %

BASILICATA ammessi 97,1 % – non ammessi 2,9 %

VENETO ammessi 96,9 % – non ammessi 3,1 %

CAMPANIA ammessi 96,8 % – non ammessi 3,2 %

LAZIO ammessi 96,8 % – non ammessi 3,2 %

EMILIA-ROMAGNA ammessi 96,7 % – non ammessi 3,3 %

LOMBARDIA ammessi 96,7 % – non ammessi 3,3 %

ABRUZZO ammessi 96,6 % – non ammessi 3,4 %

CALABRIA ammessi 96,4 % – non ammessi 3,6 %

FRIULI VENEZIA GIULIA ammessi 96,4 % – non ammessi 3,6 %

MARCHE ammessi 96,4 % – non ammessi 3,6 %

PIEMONTE ammessi 96,4 % – non ammessi 3,6 %

TRENTINO-ALTOADIGE ammessi 96,1 % – non ammessi 3,9 %

UMBRIA ammessi 96,1 % – non ammessi 3,9 %

SICILIA ammessi 96,0 % – non ammessi 4,0 %

PUGLIA ammessi 96,0 % – non ammessi 4,0 %

TOSCANA ammessi 95,8 % – non ammessi 4,2 %

LIGURIA ammessi 95,2 % – non ammessi 4,8 %

VALLE D’AOSTA ammessi 95,1 % – non ammessi 4,9 %

SARDEGNA ammessi 92,6 % – non ammessi 7,4 %

ITALIA ammessi 96,4 % – non ammessi 3,6 %

Questa sera, a San Martino (quartiere Vomero), si terrà la oramai classica festa che precede l’inizio degli esami.