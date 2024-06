I Coldplay sono letteralmente pazzi di Napoli. E per omaggiare la città che portano nel cuore, Chris Martin e soci hanno pubblicato un cortometraggio dal titolo ‘Tutto Passa‘, girato nei giorni in cui, a giugno del 2023, con due concerti allo stadio Diego Armando Maradona mandarono in visibilio un popolo intero.

‘Tutto Passa‘ non sono due parole messe a caso, ma è il tatuaggio di uno dei protagonisti del videoclip: un partenopeo che racconta una storia strappalacrime della quale il gruppo britannico ha deciso di raccontarne alcuni passaggi assieme a tante altre.

Napoli ha rappresentato per i Coldplay una delle tappe più entusiasmanti dei loro incredibili tour: la band ha spesso e volentieri manifestato il proprio sentimento d’amore e gratitudine verso la nostra terra, sublimato in questo film che mette in evidenza la fotografia di una città estrema, romantica, melanconica, certamente unica.

VIDEO/ ‘Tutto passa’, il cortometraggio dei Coldplay che racconta il loro amore per Napoli

Il gruppo musicale britannico ha recentemente annunciato così l’uscita del cortometraggio ‘Tutto Passa’ – “Abbiamo appena lanciato un canale Instagram Broadcast per notizie e aggiornamenti, inclusi alcuni interessanti in arrivo. Per ringraziare i soci fondatori, più tardi pubblicheremo un cortometraggio del geniale STILLZ: Tutto Passa – A Tribute to Napoli by Coldplay”