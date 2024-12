Gemelli, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo ai Gemelli.

Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dei Gemelli

Novembre e dicembre hanno frenato le vostre attività. I Gemelli si stanno preparando per un evento significativo. È molto probabile che ci sarà un momento di grande slancio durante l’estate, in particolare nel mese di giugno. Agosto e settembre saranno mesi cruciali; se avete esitato, sappiate che a partire dall’estate avrà inizio un periodo di grande fortuna. Non mancheranno ironia, autoironia e divertimento.