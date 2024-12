Scorpione, l’oroscopo del 2025 di Paolo Fox

L’Oroscopo 2025 di Paolo Fox per il segno dello Scorpione

Nel corso dell’ultima puntata del 2024 di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno, l’astrologo Paolo Fox ha illustrato segno per segno l’oroscopo del 2025. Questo è quello relativo allo Scorpione.

Lo Scorpione non avrà pianeti avversi, il 2025 si prospetta straordinario. Se siete già impegnati in una carriera, potrete contare su una magnifica Venere e Marte nei mesi di gennaio e febbraio. Un evento significativo si presenterà ad agosto per quanto riguarda le questioni amorose. Nella seconda metà dell’anno, si instaurerà una condizione mentale che aiuterà a lasciarsi alle spalle il passato. Evitate di essere sospettosi e scettici. È fondamentale dedicarsi a ciò che amate e lasciarsi ispirare, in particolare il mese di marzo porterà intuizioni preziose. Un avvenire stimolante vi attende.