Rissa tra parlamentari in Aula alla Camera mercoledì 12 giugno 2024. Il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, durante il dibattito sul ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata, è stato aggredito e portato via dai sanitari in carrozzina. Nelle immagini, peraltro molto chiare, si vede il deputato della Lega Iezzi sferrare alcuni pugni in sua direzione.

VIDEO/ Rissa alla Camera: scontro tra M5S e Lega, Donno portato via in carrozzina

La discussione tra maggioranza e opposizioni si era accesa qualche minuto prima: il deputato Donno, tra i protagonisti dell’acceso dibattito, era stato espulso dall’Aula dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha poi sospeso la seduta. Il deputato pentastellato si è avvicinato ai banchi del governo con l’intento di consegnare una bandiera tricolore al ministro Calderoli ed è stato aggredito da alcuni membri della Lega. Dopo quanto accaduto in Aula il presidente Fontana ha convocato una riunione immediata della conferenza dei capigruppo: sono stati acquisiti dalla Presidenza della Camera i filmati per accertare nella loro interezza i fatti e adottare ulteriori provvedimenti. Nel frattempo questa sera i lavori sono sospesi: riprendono oggi dalle 9.30.

Il deputato del Movimento 5 Stelle è poi rientrato nel Transatlantico, dove ha raccontato quanto successo. “Ho preso un pugno che mi ha sfiorato la faccia dal deputato Iezzi – come riportato da Sky Tg 24 – altri ci hanno provato come Mollicone, Candiani. Poi sono arrivati tanti altri, i commessi….io sono crollato, sentivo male al petto e facevo fatica a respirare. Di sicuro mi sono spaventato ma per fortuna ora sto bene, mi hanno fatto un elettrocardiogramma e sto bene“. Poco prima delle botte proprio Donno si era avvicinato al ministro delle Autonomie ma, ha detto lo stesso deputato, “non c’era nessuna violenza da parte mia tant’è che il ministro ha solo indietreggiato”.

“Denuncerò chi mi ha aggredito? Assolutamente sì, ne parlerò con i miei legali e acquisirò le immagini. Non ho avuto tempo di vedere nulla, per ora ho rassicurato mia moglie e mio figlio che mi hanno chiamato spaventati. Sono qui in ospedale per dei controlli, sto meglio. Sono in attesa qui al pronto soccorso a breve ci sara’ il mio turno faro’ i controlli”. Lo ha affermato il deputato Leonardo Donno, intervistato al telefono da ‘Otto e mezzo’, dopo la rissa a Montecitorio.

Iezzi: “Ho provato a dare cazzotti, ma non l’ho colpito”, si è difeso il deputato leghista Igor Iezzi. “Donno ha tentato di aggredire Calderoli e ho reagito. Io mi allontano e lui dopo cade come una pera. Andrebbe condannata la sua sceneggiata. Pentirsi? E’ una reazione non giustificata ma causata da un motivo”. “Non c’è stata violenza fisica – ha detto – io verrò espulso dall’Aula, Donno anche ma andrebbe condannata la sua sceneggiata. Mi auguro che gli vengano dati giorni in più d’espulsione per questa sceneggiata“.