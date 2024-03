Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena la sfida tra la SSC Napoli e il Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20.45: la partita sarà valida per la 28esima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato di Schio.

Gli azzurri, dopo la sfida contro i granata, si concentreranno sulla storica trasferta di Barcellona, in programma martedì 12 marzo, che decreterà chi tra le due compagini approderà ai quarti di finale di UEFA Champions League. L’obiettivo dei ragazzi di mister Francesco Calzona sarà duplice: conquistare la qualificazione, ed ottenere punti fondamentali nel ranking continentale per soffiare il posto alla Juventus e accedere ai prossimi Mondiali per club a 32 squadre, in programma l’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America.

Uno storico obiettivo che i campioni d’Italia in carica non vogliono lasciarsi sfuggire, e che consentirebbe al club azzurro di entrare nella storia.

Questa sera Napoli-Torino: i convocati di mister Francesco Calzona

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

ZIELINSKI Piotr

DENDONCKER Leander

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor