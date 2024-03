Napoli-Torino 1-1, Sanabria risponde a Kvaratskhelia: ora testa al Barcellona

Il Napoli non riesce a conquistare la sua terza vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurri, dopo un primo tempo abbastanza bloccato, trovano il vantaggio al 61′ grazie ad uno straordinario gol di Khvicha Kvaratskhelia, salvo subire il pareggio dopo soli tre minuti da Sanabria, che appena entrato in campo sfrutta un’indecisione difensiva e con una pregevole rovesciata batte da pochi passi Meret. Gli uomini di Francesco Calzona ci provano fino all’ultimo minuto di gioco, ma non riescono a sfondare il muro eretto dai granata. I campioni d’Italia in carica escono comunque tra gli applausi e da domani si prepareranno alla trasferta più importante della storia recente in ambito internazionale, quella di Barcellona. La partita è in programma martedì in Spagna con calcio d’inizio alle ore 21.

FINE PARTITA

93′ – Ci prova Kvaratskhelia dal limite, la palla sfiora l’incrocio dei pali.

dal limite, la palla sfiora l’incrocio dei pali. 90′ – Finale rovente ricco di interruzioni, saranno 6 i minuti di recupero.

80′ – Cambia ancora il Napoli: fuori Mario Rui , dentro Olivera .

, dentro . 77′ – Colpo di testa di Juan Jesus , Milinkovic Savic vola e blocca.

, vola e blocca. 77′ – Occasione per Osimhen , che sfrutta un errore difensivo e calcia da posizione defilata: Milinkovic Savic in angolo.

, che sfrutta un errore difensivo e calcia da posizione defilata: in angolo. 76′ – Cambia il Torino: fuori Djidji infortunato, dentro Sazonov .

infortunato, dentro . 67′ – Doppio cambio per Calzona : fuori Politano e Zielinski , dentro Traorè e Raspadori .

: fuori e , dentro e . 64′ – GOL DEL TORINO – Pareggio immediato dei granata con Sanabria , che appena entrato sfrutta un rimpallo sugli sviluppi di un corner e con una pregevole rovesciata batte Meret .

– Pareggio immediato dei granata con , che appena entrato sfrutta un rimpallo sugli sviluppi di un corner e con una pregevole rovesciata batte . 63′ – Nei granata entra Sanabria al posto di Pellegri .

al posto di . 61′ – GOOOL DEL NAPOLI!!! Azzurri in vantaggio! Khvicha Kvaratskhelia parte da centrocampo, serve l’accorrente Mario Rui , che dipinge un cross perfetto per il georgiano: destro volante e Milinkovic Savic battuto.

Azzurri in vantaggio! parte da centrocampo, serve l’accorrente , che dipinge un cross perfetto per il georgiano: destro volante e battuto. 55′ – Pericoloso Zapata sugli sviluppi di un corner: il suo colpo di testa termina alto.

sugli sviluppi di un corner: il suo colpo di testa termina alto. 51′ – Proprio Politano parte da destra, converge al centro e calcia dal limite: blocca centralmente Milinkovic Savic .

parte da destra, converge al centro e calcia dal limite: blocca centralmente . 50′ – Torna in campo Politano , il Maradona tira un sospiro di sollievo.

, il Maradona tira un sospiro di sollievo. 49′ – Apprensione in casa Napoli: Politano rimane a terra molto dolorante per un problema alla spalla.

rimane a terra molto dolorante per un problema alla spalla. 46′ – Batte il Torino, riprende l’incontro.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48′ – Incontenibile Osimhen , costringe Buongiorno al fallo: ammonito.

, costringe al fallo: ammonito. 45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

43′ – Altra grande opportunità per Kvaratskhelia , che in tuffo di testa su cross di Politano trova sulla sua strada ancora un grande intervento di Milinkovic Savic .

, che in tuffo di testa su cross di trova sulla sua strada ancora un grande intervento di . 39′ – Ammonito Juan Jesus per fallo su Pellegri al limite dell’area.

per fallo su al limite dell’area. 35′ – Ammonito anche Osimhen .

. 31′ – Ammonito Zapata per fallo su Di Lorenzo , che rimane a terra dolorante. È necessario l’intervento dei medici in campo.

per fallo su , che rimane a terra dolorante. È necessario l’intervento dei medici in campo. 28′ – Parata strepitosa di Meret su una conclusione improvvisa dal limite di Zapata .

su una conclusione improvvisa dal limite di . 23′ – Cross di Anguissa , colpo di testa di Osimhen , palla a lato.

, colpo di testa di , palla a lato. 15′ – Sul calcio d’angolo successivo, colpo di testa di Osimhen molto pericoloso: la palla sfiora il palo.

molto pericoloso: la palla sfiora il palo. 14′ – Clamorosa opportunità fallita da Kvaratskhelia , servito da Politano : il georgiano a tu per tu con Milinkovic Savic si fa ipnotizzare dal portiere granata che devia in angolo la sua conclusione.

, servito da : il georgiano a tu per tu con si fa ipnotizzare dal portiere granata che devia in angolo la sua conclusione. 10′ – Buon Napoli nei primi minuti: gli azzurri provano ad imporre il proprio gioco.

1′ – Inizia il match al Maradona!

INIZIO PARTITA

Buonasera a tutti gli amici di Vesuvio Live, benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita Napoli-Torino, valida per la 28esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Paro (Juric squalificato)