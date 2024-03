Mario Rui contro Orsato: “A un certo punto devi fare sempre il fenomeno”

“A un certo punto devi fare sempre il fenomeno”. Mario Rui si è rivolto all’arbitro Orsato in questo modo al termine della partita tra Calcio Napoli e Torino, il cui secondo tempo è stato caratterizzato da enormi perdite di tempo da parte dei giocatori granata, che hanno fatto di tutto per interrompere il gioco o non farlo riprendere.

Mario Rui contro Orsato: “Devi fare sempre il fenomeno”

Un comportamento anti sportivo di fatto avallato dal fischietto veneto, che non è mai intervenuto con lo scopo di impedirlo o quanto meno limitarlo. I sei minuti di recupero concessi sono anch’essi pochi, visto quanto è accaduto in campo. Mario Rui ha intercettato proprio l’umore dei tifosi dello stadio Maradona, che hanno sommerso di fischi Daniele Orsato quando è uscito dal campo.



Al termine della gara i giocatori del Napoli hanno manifestato il proprio scontento, tra cui un Mario Rui che senza peli sulla lingua ha non solo recriminato per gli episodi della serata, ma ha sottolineato come Daniele Orsato spesso e volentieri abbia una condotta pesantemente influente sui match. Il terzino sinistro aveva sicuramente in mente, sopra ogni cosa, il celebre mancato rosso a Pjanic in Inter-Juventus che consegnò lo Scudetto ai bianconeri facendoli primeggiare sul Napoli di Maurizio sarri.