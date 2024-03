Napoli, difesa e mentalità da rifondare: divario netto anche contro un Barcellona “normale”

Napoli nettamente inferiore al Barcellona nelle prestazioni sia dell’andata che del ritorno dice addio a questa edizione della Champions League. Quella catalana è una squadra forte, ma ha tanto da rivedere e non è affatto un’avversaria formata da extra terrestri come l’incantevole Barça di qualche anno fa.

Napoli nettamente inferiore a un Barcellona “normale”

Giunge all’epilogo dopo aver raggiunto soltanto gli ottavi l’ultima competizione che poteva ancora far battere il cuore dei napoletani, quest’anno. Il verdetto del campo è stato chiaro: nonostante qualche episodio dubbio, nei 180 minuti il Barcellona ha concesso tanto al Napoli, ma ha sciupato ancora di più. Quattro gol presi tra andata e ritorno sono un bottino che tutto sommato ai partenopei può andare bene, poiché i catalani potevano letteralmente dilagare. Addio anche al Mondiale per Club ed alle sue ricchissime entrate economiche.

Mentalità e difesa da rifondare

Il Napoli, ma questo già lo sapevamo, ha molto da migliorare, anzi rifondare: in primis la difesa ed una mentalità che non è neanche lontana parente da quella della squadra che ha vinto lo Scudetto. Certamente l’aver cambiato tre allenatori quest’anno e le numerose uscite di un presidente troppo protagonista non hanno dato la giusta serenità a dei giocatori già turbati, in molti alle prese anche con rinnovi e in attesa di sapere dove saranno tra soli quattro mesi.