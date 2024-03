Napoli, lo spogliatoio contro Osimhen: il retroscena che ha diviso la squadra

L’eliminazione in Champions League di martedì brucia ancora in casa Calcio Napoli. I rimorsi per le occasioni non sfruttate e per gli errori arbitrali sono tanti. Una situazione che sicuramente non migliora un ambiente che sta vivendo continue polemiche. Gli incresciosi episodi che hanno visto De Laurentiis scagliarsi fisicamente contro le tv e le tante voci su mercato e spogliatoio hanno reso il clima non semplice. In mattinata è spuntato un retroscena abbastanza particolare su Victor Osimhen, uno degli uomini più criticati in questa stagione, complice anche il rendimento totalmente opposto a quello della scorsa stagione.

Lo spogliatoio contro Osimhen. Il retroscena di casa Napoli

A riportare la notizia è stata più di una testata giornalistica. Si mastica ancora assai amaro per la delusione di Champions League. Le parole di Juan Jesus a fine partita, hanno poi acceso ancor più i riflettori su uno spogliatoio che sembra oramai spaccato in blocchi. Secondo quanto raccontato da più fonti, Osimhen sta vivendo una stagione complicata anche con i suoi compagni di squadra, a seguito di alcuni comportamenti che non hanno messo il sereno nello spogliatoio.

Il più importante è quello capitato al termine della Coppa d’Africa, con il Napoli impegnato nella difficile sfida contro il Genoa in casa (chiusa sul risultato di 1-1). L’episodio è legato alla volontà del nigeriano di non voler andare nemmeno in panchina in quella partita. Gesto che la squadra si è “legata al dito”, viste le tante difficoltà attraversate in quel momento. Situazione che non è piaciuta soprattutto a Khvicha Kvaratskhelia che si è ritrovato da solo nel provare a trascinare fuori la squadra dalle cattive acque in cui navigava: non a caso in quella sfida il georgiano fu il migliore in campo.