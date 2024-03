Il Napoli riesce ad uscire imbattuto dallo stadio San Siro grazie al gol di Juan Jesus, che a 10′ dal termine trova il colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner, pareggiando così il gol di Darmian arrivato al termine del primo tempo. Partita vibrante ma non spettacolare, nella quale è prevalsa probabilmente la stanchezza residua delle fatiche di coppa per entrambe le compagini. Con il punto conquistato stasera, gli uomini di Calzona rimangono a 6 lunghezze dalla Roma quinta in classifica.



INIZIO PARTITA

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita Inter-Calcio Napoli, in programma dalle 20,45 allo stadio San Siro e valida per la 29esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Serie A, 29a giornata: Inter-Napoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.