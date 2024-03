Grava sostituisce Calzona: gli allenamenti a Castelvolturno sono sotto le direttive dell’ex difensore

Il Calcio Napoli continua ad allenarsi anche durante la sosta per le nazionali. Non sono tanti i calciatori rimasti a Napoli e come ben risaputo a non esserci a Castelvolturno è anche Francesco Calzona, in ritiro con la sua Slovacchia per le amichevoli che la nazionale affronterà in questi giorni. Allenamenti dunque di scarico e mantenimento fisico, oltre a qualche nozione di tattica, il tutto registrato con dei droni, per permettere al tecnico calabrese di seguire attentamente i suoi calciatori anche a distanza. In campo a dirigere i rimanenti, però, c’è una vecchia conoscenza azzurra, che è nello staff da un anno circa, ovvero Gianluca Grava.

Grava prende il posto di Calzona a Napoli, è lui l’uomo che sta dirigendo gli allenamenti

C’era molta curiosità sul conoscere chi dovesse prendere il posto di Calzona in questi giorni di pausa. Dopo i primi allenamenti, sembra chiaro che il timone sia passato all’ex difensore Gianluca Grava. Tanta corsa e tanta aggressività, per mantenere alto il morale e il ritmo dei calciatori, anche in questi giorni di scarico. In attesa del ritorno del tecnico calabrese (dovrebbe tornare mercoledì mattina dopo la trasferta in Norvegia), gli azzurri rimasti seguono le direttive dell’ex calciatore.

Naturalmente come già annunciato Calzona mantiene tutto sotto controllo, infatti nel cielo di Castelvolturno si è visto più volte il drone in azione, per registrare ogni allenamento da poi mandare al tecnico, attualmente in ritiro con la sua Slovacchia. Ogni particolare dunque viene curato, nonostante questa situazione “atipica” (per il mondo del calcio). Per Grava dunque il compito di mantenere il morale alto ai calciatori non partiti in questa sosta e tenerli pronti in vista della sfida contro l’Atalanta che sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa che conta, dove il Napoli non può sbagliare.