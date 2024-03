Il caso Acerbi-Juan Jesus continua ad essere sulla bocca di tutti. Dopo la discutibile sentenza dove si è deciso di non dare nessuna sanzione al difensore dell’Inter, nella giornata di oggi sono arrivate le parole del centrale nerazzurro che hanno fatto tanto parlare e chiacchierare, oltre quelle di Gravina, che difende il centrale. Chi invece continua a sostenere Juan Jesus (oltre a tantissime persone che non si sono piegati a tale vergogna) è Vinicius Jr. L’attaccante del Real Madrid, come spunta da alcune indiscrezioni è stato uno dei primi a contattare il difensore brasiliano dopo l’accaduto di Milano.

Vinicius si schiera con Juan Jesus: il retroscena

Vinicius Jr è uno dei maggiori esponenti alla lotta al razzismo. Il funambolo brasiliano in Spagna ne ha vissute di tutti i tipi, tra insulti razzisti urlati da avversari, cantati da tifosi e pronunciati da dirigenti di altri club. Scene raccapriccianti che in terra spagnola si sono viste troppe volte e che si fa ancora difficoltà ad arginare. Nonostante le multe pesantissime che la Liga ha imposto ai club che sono coinvolti in queste scene raccapriccianti.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ala brasiliana è stata una delle primissime persone ad aver contattato il difensore del Calcio Napoli dopo il fattaccio di Milano. Amici anche fuori dal campo, i due hanno fatto una chiacchierata con lo scopo di calmare la rabbia di Juan Jesus, sperando di trovare un modo per iniziare una campagna che possa arginare tale scempio. Dopo l’attaccante, anche il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato tra le persone più vicine al difensore. Il francese infatti era stato vittima di un episodio di razzismo a fine 2023, a Udine, quella volta però uno spicchio intero della Dacia Arena era stata protagonista di continui cori razzisti, portando anche alla sospensione della sfida.