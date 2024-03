Dove vedere Napoli-Atalanta: la partita in diretta

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta. Allo stadio Diego Armando Maradona lo scontro tra partenopei e bergamaschi, con entrambe le squadre che vogliono i tre punti per la qualificazione in Champions League: gli azzurri devono recuperare terreno, ed al tempo stesso confidano anche nella possibilità di riuscire nell’obiettivo raggiungendo il quinto posto grazie alla nuova regola sul ranking Uefa.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta streaming

La partita Napoli-Atalanta viene trasmessa sabato 30 marzo 2024 dalle ore 12.30 su Dazn, sia in TV che in streaming. È possibile anche seguirla sul canale 214 di Sky. Anche Vesuviolive.it sta seguendo la partita in diretta.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 55%-Olivera 45%, Traoré 60%-Zielinski 40%, Raspadori 65%-Lindstrom 35%

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Koopmeiners

Ballottaggi: Scalvini 55%-Kolasinac 45%, Holm 60%-Zappacosta 40%, De Roon 70%-Pasalic 30%, Miranchuk 70%-Koopmeiners 30%, Lookman 80%-De Ketelaere 20%