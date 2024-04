De Laurentiis stregato da Manna: perché il patron del Napoli vuole puntare su di lui

Aurelio De Laurentiis sarebbe stato addirittura folgorato da Giovanni Manna. Colui che sarà probabilmente il DS del Calcio Napoli nella prossima stagione, o comunque potrebbe avere un ruolo dirigenziale all’interno della società, è responsabile della Primavera della Juventus dal 2019 e con la Juventus Next Gen, la seconda squadra della società sabauda, ha fatto crescere ed ha valorizzato diversi giovani calciatori.

Perché De Laurentiis ha scelto Manna

È proprio questo il motivo per cui De Laurentiis sarebbe attratto dal suo profilo. Il patron azzurro conta dalla propria parte una tradizione di collaboratori abili a scovare talenti, come Bigon o Giuntoli praticamente sconosciuti quando giunsero a Napoli, fino a Pierpaolo Marino che vantava già una grande esperienza ed ha messo le basi di una squadra che in pochi anni si sarebbe imposta stabilmente tra le principali della Serie A. Manna ha avuto il merito di scoprire e valorizzare ragazzi come Soulé, Barrenechea, Fagioli, Miretti o Illing Junior.

Il progetto per i giovani ed il Centro Sportivo

È proprio questa l’intenzione di Aurelio De Laurentiis, continuare a scoprire talenti in giro per il mondo, valorizzarli e magari venderli a cifre considerevoli, sostituendoli con nuove promesse. Una strada obbligata, almeno in questo momento storico, poiché oggettivamente il Napoli non è una società che può ambire ad acquistare fuoriclasse già affermati. La speranza dei tifosi è però che cominci a intraprendere la strada verso l’affermazione tra le principali realtà europee, e ciò si fa con le strutture di proprietà: il nuovo stadio e soprattutto un centro di allenamento che, secondo le intenzioni esternati sempre dal patron, dovrebbe essere sul modello Manchester City.