Manna vuole rivoluzionare il Napoli: Lukaku e Soulé i primi obiettivi di mercato

Il Calcio Napoli vuole chiudere quanto prima questa stagione per ripartire e cancellare velocemente l’incubo che ha vissuto quest’anno. Tre allenatori diversi, confusione, fischi e una squadra sempre di più allo sbando tra scontenti e chi invece non sta rendendo come la scorsa stagione. Motivo per cui De Laurentiis ha voluto già portarsi avanti ed ha deciso di affidare le chiavi del prossimo mercato al futuro DS, Giovanni Manna (braccio destro di Giuntoli alla Juventus). Con il giovane direttore, sono circolati già i primi nomi dei papabili acquisti: sogni o realtà? Sono sicuramente nomi che rialzerebbero l’umore di tutti i tifosi.

Da Soulé a Lukaku, Manna prepara la rivoluzione del Napoli

De Laurentiis vuole di nuovo un progetto basato sui giovani e Manna è uno dei migliori in Italia sotto questo aspetto. Serve rivoluzionare una rosa che per lunghi tratti ha dimostrato di essere appagata con lo Scudetto vinto la scorsa stagione. Senza dimenticare di Victor Osimhen, sempre più lontano da Napoli che con tutte le probabilità diventerà il nuovo numero nove del PSG, salvo clamorose offerte dall’Inghilterra (Arsenal e Chelsea su tutte). Serve però fare una serie di colpi mirati che possano essere utili alla causa.

Nelle ultime ore i primi nomi rimbalzati sono quelli di Romelu Lukaku e Matias Soulé. Il primo è il pupillo di Manna, che quest’estate ha provato in tutti i modi a portare a Torino, salvo poi fermare la trattativa e concedere un altro anno a Dusan Vlahovic che sembrava in partenza. Il secondo invece è una delle gemme preziose scovate dal ds. L’argentino Matias Soulé (attualmente in prestito al Frosinone dalla Juventus) potrebbe essere il primo vero nome su cui il Napoli vorrebbe puntare, trattativa difficile come riporta il Corriere dello Sport, ma non impossibile, specialmente grazie agli splendidi rapporti tra il calciatore e Giovanni Manna.