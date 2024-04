Attimi di panico a Udine. Nel corso della partita di Serie A tra i friulani e la Roma, il difensore giallorosso Evan N’Dicka si è accasciato al suolo accusando un malore al petto. È stato portato d’urgenza in ospedale. L’inviato a bordocampo di Dazn, Federico Sala, ha raccontato che potrebbe essersi trattato di un principio d’infarto.

Panico durante Udinese-Roma: malore in campo per N’Dicka, partita sospesa: che è successo

Al 72′, sul punteggio di 1-1, il calciatore della Roma Evan N’Dicka si è accasciato al suolo mentre l’azione si stava sviluppando dall’altra parte del campo. I compagni di squadra hanno richiamato immediatamente l’attenzione della panchina, che capendo la gravità della situazione ha chiesto l’intervento di sanitari e del defibrillatore.

Dopo alcuni minuti il difensore è stato portato in barella negli spogliatoi, apparentemente cosciente, ma l’allenatore ospite Daniele De Rossi ha chiesto all’arbitro Pairetto di andare a sincerarsi delle sue condizioni prima di riprendere la partita.

Dopo interminabili attimi, l’ex campione del mondo è rientrato sul terreno di gioco comunicando all’allenatore avversario e alla squadra arbitrale che per i suoi non sussistevano più le condizioni per proseguire l’incontro, almeno fino a quando non sarebbero arrivate notizie più certe circa il recupero fisico di N’Dicka. I protagonisti in campo hanno così di comune accordo di rientrare nel tunnel, e l’arbitro ha dichiarato la partita definitivamente sospesa.