Nonostante la stagione imbarazzante vissuta dalla SSC Napoli, gli azzurri sono quasi certi della partecipazione alla prossima UEFA Conference League.

Napoli, l’Europa è (quasi) una certezza: perché gli azzurri tiferanno per la Fiorentina ad Atene

Il quindicesimo anno in Europa non è più una chimera per il club di Aurelio De Laurentiis: gli azzurri giocheranno su due fronti per ottenere il tanto agognato pass. La strada più semplice, anche se di semplice in questa annata sembra non esserci proprio nulla, è quella di mantenere la posizione attuale nelle restanti tre partite.

I partenopei, in virtù dell’ottavo posto, sarebbero infatti certi della qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Se invece dovessero essere scavalcati dalla Fiorentina, gli uomini di Calzona dovranno difendere la nona posizione dal Torino – attualmente a 4 punti di distanza con 9 residui a disposizione – e tifare per i viola a campionato finito.

La squadra di Vincenzo Italiano giocherà la finale continentale di Conference contro l’Olympiakos ad Atene il prossimo 29 maggio: se dovesse vincerla, otterrebbe l’accesso alla prossima Europa League, liberando uno slot in Serie A.

A giovarne sarebbe di conseguenza la nona classificata. Una possibilità in più caduta dal cielo, che potrebbe rappresentare un paracadute fondamentale per il disastrato Napoli. Gli azzurri affronteranno nelle ultime tre partite Bologna, Fiorentina e Lecce, mentre i toscani se la vedranno, prima e dopo la sfida con i partenopei, con Monza e Cagliari. Ma attenzione: i viola hanno ancora una partita da recuperare, contro l’Atalanta, e dunque hanno virtualmente più possibilità degli azzurri di arrivare ottavi. Un motivo in più per tifare per la vittoria del club di Commisso in Grecia.