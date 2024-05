Proseguono da un anno le trattative sotto banco per il rinnovo del contratto di Khvicha Kvaratskhelia con la SSC Napoli. Una telenovela con aggiornamenti ed indiscrezioni praticamente quotidiani, ma che per ora non ha portato a nulla di ufficiale. Intanto il campionato volge al termine.

Kvaratskhelia e il rinnovo fantasma: ma De Laurentiis vuole davvero trattenerlo a Napoli?

Notizia di ieri, riportata dal Corriere dello Sport, è quella relativa ad un incontro tra l’agente del georgiano, Jugeli, e la dirigenza partenopea: stando a quanto raccontato dal quotidiano, l’offerta del club azzurro si aggirerebbe attorno ai 4 milioni di euro annui, con un prolungamento fino al 2028.

L’entourage del fantasista, invece, ne chiede 5: una differenza sostanziale, che avrebbe fatto vacillare De Laurentiis. Attualmente lo stipendio percepito da Khvicha Kvaratskhelia è di 1,2 milioni di euro: decisamente basso rispetto alla indiscussa qualità del calciatore.

La trattativa va avanti da inizio stagione, ma la tanto attesa fumata bianca non è mai arrivata. Intanto, sullo sfondo, si fanno largo pericolosamente due colossi come Barcellona e Psg, intenzionati seriamente a rinforzare i propri roster con il talento del numero 77 azzurro. In particolare, i transalpini sono alla disperata ricerca di un sostituto degno di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid.

In tutto questo il Napoli tarda a dare risposte: il club non ha ancora dato alcuna certezza ufficiale circa il futuro di una squadra che solo un anno fa si laureava campione d’Italia, e che in questa disastrata stagione ha subito la totale inefficienza organizzativa che si è palesata di rimando negli scarsissimi risultati raccontati dal campo.

Non si hanno notizie sulla prossima guida tecnica, né sono stati fatti annunci pubblici dalla dirigenza circa i pilastri (se ce ne sono) su cui basare la rifondazione. Una nuvola grigia tendente al nero aleggia sul cielo di Castel Volturno, e sembra esserci – almeno all’apparenza – un totale disinteresse nei confronti della piazza, che attende invano notizie su una programmazione che probabilmente non è stata neanche abbozzata. Lì, nelle segrete stanze che tutto vedono, ma che purtroppo non possono parlare.