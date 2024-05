Napoli, Percassi apre all’addio di Gasperini: “Se lui vorrà andare ci metteremo a parlare”

La corsa alla panchina del Calcio Napoli continua. Negli ultimi giorni il grande favorito sembra essere, clamorosamente, Gian Piero Gasperini. Dopo un periodo con Conte in cima alla lista e Pioli poi, in questo momento il tecnico dell’Atalanta sembra essere il nuovo pupillo di De Laurentiis. Ad aprire a questa clamorosa ipotesi sono state le parole del presidente dei nerazzurri, Andrea Percassi, che ieri sera dopo la semifinale vinta di Europa League ha parlato a Sky Sport anche del futuro del suo attuale allenatore.

Percassi apre all’addio di Gasperini all’Atalanta, il Napoli aspetta

Il presidente dell’Atalanta dopo l’impresa di ieri sera, ai microfoni di Sky Sport si è espresso così sul futuro del suo allenatore: “Abbiamo un altro anno di contratto con l’allenatore. È impossibile che qualcuno possa venire a prendercelo. Se poi lui vorrà andare ci metteremo a parlare, con grande dispiacere. Noi non pensiamo di modificare l’accordo”.

Naturalmente, come ribadito dallo stesso allenatore, ogni discorso sarà preso in considerazione solamente una volta finita la stagione. Il tecnico vuole concentrarsi sul calcio giocato, con la sua Atalanta, che oltre essere protagonista della corsa Champions League in Serie A, giocherà due finali nel giro di un paio di settimane, sia quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen che quella di Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico infatti è alla ricerca del suo primo trofeo con i nerazzurri, ultimo tassello che manca in una cavalcata durata per anni in quel di Bergamo. Un trofeo vinto potrebbe essere la chiusura di un ciclo con conseguente volontà di voler cambiare aria. Napoli nel frattempo attende e continua la sua ricerca, ma attualmente il tecnico dell’Atalanta sembra essere il serio favorito alla panchina azzurra.