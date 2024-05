Napoli mollato anche dai tifosi: domani contro il Bologna affluenza ai minimi stagionali

I tifosi del Napoli hanno mollato. Per la prima volta in questa annata, esausti da un andamento davvero imbarazzante. Per la partita di domani contro il Bologna è previsto il minimo stagionale in termini di affluenza. Come riporta anche il Corriere dello Sport, la media interna è stata di 46mila presenze, e non si è mai scesi al di sotto dei 40mila, ad eccezione della Coppa Italia: in quel caso ben 25mila spettatori furono costretti a guardare uno scempio.

Napoli mollato anche dai tifosi: domani contro il Bologna previsto il minimo stagionale

“L’anello superiore delle due Curve non ancora del tutto pieno alla vigilia della partita è un indizio. Il vento è cambiato da qualche giorno. La gara contro la Roma è stata l’ultima in cui la città, nonostante l’annata deludente, ha deciso di scortare il Napoli. Per le ultime due al Maradona potrebbe non essere più così. Non lo sarà sicuramente domani contro il Bologna“.

“La prevendita non decolla. Ci sono ancora migliaia di biglietti a disposizione e interi settori ben lontani dal classico sold out. La previsione è di trentamila, ma è un dato parziale essendoci ancora tempo per ripensarci. Potrebbe registrarsi il più basso numero di spettatori in campionato. Quest’anno la media interna è stata di 46mila presenze a partita e non si è mai scesi al di sotto dei 40mila ad eccezione dei 25mila col Frosinone, a dicembre, ma per la Coppa Italia“.