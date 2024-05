L’INDISCREZIONE/ Napoli, i senatori dello spogliatoio vogliono Conte: Manna prova l’assalto

Il Calcio Napoli continua a vivere con attenzione e apprensione il rebus allenatore. Con l’addio certo di Francesco Calzona, dopo la sfida di domenica contro il Lecce, gli azzurri continuano a riflettere sull’uomo che dovrà far risorgere gli azzurri dopo questa difficile stagione. Sullo sfondo i profili principali sono tre: il primo è Antonio Conte, con cui i contatti vanno avanti da mesi. Il secondo è Gian Piero Gasperini, il quale però ha annunciato che parlerà di futuro solamente al termine della stagione e il terzo (anche se molto più staccato) è Stefano Pioli, in uscita dal Milan. Proprio sul tecnico leccese però sarebbero arrivate importanti conferme che possono essere chiave per la scelta.

I senatori dello spogliatoio del Napoli dicono la loro, Conte è il prescelto

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Il Napoli sembra aver avuto una richiesta chiara da parte dello spogliatoio, che avrebbe espresso la sua preferenza per Antonio Conte come trascinatore in vista della prossima stagione. Lo stesso Conte è stato oggetto di discussione nel lunghissimo incontro di ieri a Castelvolturno tra Manna e l’A.D. del Napoli, Chiavelli. L’obiettivo è il tecnico leccese e il nuovo direttore sportivo vuole chiudere nel minor tempo possibile.

Con Conte nei giorni e mesi scorsi i contatti sono stati fitti. Il presidente De Laurentiis più volte ha contattato il tecnico per avvicinarlo alla realtà azzurra. La scelta di Conte è quella più ragionevole per una serie di motivi: oltre all’aver lavorato già a Torino con Manna per molti anni, lo spogliatoio vuole a gran voce l’allenatore ex Inter tra le tante. Saranno dunque giorni decisivi per il futuro dei patenopei, con il Napoli che proverà un nuovo assalto che secondo alcuni può essere quello definitivo.