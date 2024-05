È finito il primo tempo allo stadio Diego Armando Maradona. Gran caldo oggi a Fuorigrotta, ne risente il ritmo in campo. È il Lecce ad andare più vicino al gol: al 9′ Dorgu scheggia il palo alla destra di Alex Meret, facendo tremare gli azzurri. Al 42′ è Berisha in contropiede a sfiorare il legno.

Napoli-Lecce 0-0 all’intervallo: il Torino perde a Bergamo, bisogna assolutamente vincere

Il Calcio Napoli prende via via il pallino del gioco in mano, contro una squadra ordinata che gioca con la testa sgombra: Kvaratskhelia prova ad accendersi, ma viene sistematicamente arginato. Ci prova Simeone, ma la sua conclusione termina larga. Intanto arrivano buone notizie da Bergamo: l’Atalanta è infatti avanti per 2-0 grazie ai gol di Scamacca al 25′ e Lookman al 42′.

Victor Osimhen è per ora seduto in panchina, vedremo nella ripresa se Francesco Calzona sceglierà di mandarlo in campo. Clima di fine stagione sugli spalti, i gruppi organizzati contestano i giocatori. Eloquente lo striscione apparso in Curva A, che recita: “Vada altrove chi per la maglia non ha dato battaglia!”.

Nella ripresa il Napoli dovrà necessariamente trovare la vittoria: il risultato del Gewiss Stadium attualmente premierebbe i partenopei se dovessero riuscire a conquistare i 3 punti. A quel punto la strada per l’Europa passerà per Atene, dove la Fiorentina dovrà battere l’Olympiakos e conquistare la UEFA Conference League.