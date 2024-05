Coppa Italia 2024/2025, per gli azzurri probabile derby campano all’esordio: ma è un fake

Con l’imbarazzante decimo posto conquistato dalla SSC Napoli nella Serie A appena conclusa, si è delineato anche il percorso che sosterranno gli azzurri nella prossima Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Il tabellone che circola in rete è fake.

Coppa Italia 2024/2025, per gli azzurri probabile derby campano all’esordio: il tabellone

La squadra partenopea, secondo il tabellone fake che circola in queste ore, affronterà nei 32esimi di finale la vincente di Juve Stabia-Torres: la data sarà compresa tra il 10 e il 14 agosto 2024, e verrà ufficializzata nelle prossime settimane. La partita si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Se il Calcio Napoli dovesse riuscire a passare il turno, se la vedrà contro una tra Parma e Reggiana. Agli ottavi di finale la qualificata giocherà allo stadio San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter in gara unica.

Ai quarti, sempre con la formula della partita secca, il tabellone prevederà l’incrocio con una tra Lazio, Milan, Roma o con una tra le meno quotate Udinese, Cittadella, Salernitana e Palermo.

Il Napoli ha vinto il trofeo 6 volte: l’ultima nel 2020, battendo in finale ai calci di rigore la Juventus (che figura nell’altro lato del tabellone) in uno stadio Olimpico deserto per via delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 che colpì l’intero pianeta. Alla guida della squadra c’era Gennaro Gattuso.