Va in atto l’ennesimo scontro tra Michele Criscitiello e Aurelio De Laurentiis. Il giornalista, volto noto e direttore di Sportitalia si è scagliato nuovamente contro il presidente del Calcio Napoli e sulla trattativa tra gli azzurri e Antonio Conte. Criscitiello è ritornato sulla situazione complessa di casa Napoli a seguito della stagione appena chiusa e trova già eventuali motivi di scontro in futuro tra il papabile nuovo tecnico dei partenopei e il patron. Anche stavolta senza peli sulla lingua.

Criscitiello attacca De Laurentiis sulla scelta di Conte al Napoli

Il giornalista sportivo si scaglia così contro ADL e la scelta di portare Conte al Napoli: “Premesso che quando Pedullà parlava di Conte-Napoli così vicini gli scrissi dicendo ‘stai un attimo calmo. È vero che le prendi tutte, però Conte al Napoli mi sembra un attimo forte’. Perché il Napoli è senza Champions. Conte guadagna 8 milioni l’anno e De Laurentiis sportivamente è abbastanza tirchio e non darebbe mai quella cifra senza gli incassi della Champions. Ci sono delle cose che risultavano anomale. Alfredo è andato dritto per dritto ed ha puntato sulla sua linea. Conte aveva puntato al Milan, a Milanello e la Lombardia, ma da lì non è mai arrivata nessuna telefonata e a quel punto era rimasto solo il Napoli. Ma andare lì, sapendo che in azzurro ha fallito anche Ancelotti, per me Conte sta prendendo un rischio che nella sua carriera in questo momento non doveva prendersi”.

“De Laurentiis sta facendo un’operazione con la testa dei tifosi. Perché ragionando col cavolo che darei per tre anni 24 milioni totali ad Antonio Conte. Perché poi divento io, presidente, ostaggio dell’allenatore. Già se arriva Oriali per me è una sconfitta di ADL. A che serve Oriali? All’Inter, alla Nazionale, ci sta. Al Napoli hai Santoro e una dirigenza pronta, a che serve Oriali? E qui potrebbe esserci lo primo scontro tra le parti. E tu presidente nonostante l’annata pessima non ti devi consegnare a nessuno. Quest’anno hai fatto una roba senza senso ora devi ripartire”.